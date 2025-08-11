Photos en couleurs : un siècle après leur invention, comment les préserver ?

Après quelques bains chimiques dans une chambre noire, la transparence qui apparaissait sur le verre était, vue de près, une mosaïque pointilliste. Mais, de loin et lorsque la lumière illuminait le dos de la plaque, couverte par une autre épaisseur de verre, pour la protection, une image aux couleurs vives et pareilles à une peinture émergeait.

Le premier éditeur à temps plein du magazine National Geographic était un champion de l’autochrome, commandant et se procurant des autochromes auprès des photographes du monde entier. À cause des longs temps d’exposition de l’époque, beaucoup des premières photographies en couleurs donnaient à voir des natures mortes ou des paysages. Mais National Geographic faisait aussi l’acquisition d’images dynamiques de la vie quotidienne : des bazars animés en Albanie , des danseurs masqués du Tibet, des cavaliers chevauchant des éléphants aux accoutrements colorés en Inde .

Les autochromes, ainsi que les procédés similaires qui utilisaient des plaques en verre, sont restés les principaux moyens de photographie jusqu’au début des films Kodachrome en 1935, avec ses couches d’émulsion qui étaient elles-mêmes photosensibles. À l’époque du film, les plaques en verre de la National Geographic Society n’ont pas été conservées avec précaution. Wentzel, au cours de plus de quarante années passées en tant que photographe de terrain pour National Geographic, voyait la valeur des anciennes photos alors que beaucoup de ses pairs se concentraient sur l’innovation. Lorsque la National Geographic Society a fait du tri dans sa collection dans les années 1960, des plaques ont été sauvées in extremis par Volkmar Wentzel, qui les a rapportés chez lui pour les conserver et, en fin de compte, les retourner aux archives. D’autres ont simplement pris la poussière, ont été oubliées, jusqu’à ce que Wentzel les redécouvre dans un site de stockage en dehors des locaux, lorsqu’il est devenu le premier archiviste photo de la National Geographic Society en 1980.