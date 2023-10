Ces photographies révèlent les merveilles invisibles de notre monde

La position de l’abeille m’a permis d’approcher mon appareil photo et d’immortaliser des caractéristiques de sa tête que je n’avais pas remarquées auparavant, à l’image de ses antennes articulées et de sa face poilue. J’avais passé un an à m’occuper de ma ruche, pourtant jusque-là, je n’avais jamais examiné une abeille de cette façon. Une fois face à face, l’intimité de la situation m’a fait me questionner autrement. Comment cette créature perçoit-elle son environnement ? Comment me perçoit-elle ? À quoi servent tous ces poils ?