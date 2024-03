Les derniers peuples non contactés peuvent-ils survivre au surtourisme ?

Dans nos sociétés mondialisées et hyperconnectées, il paraît impossible de ne pas échanger avec ses voisins, ne serait ce que pour importer des biens de consommation. Et pourtant, en Amazonie et dans l’Océan Indien, quelques peuples se tiennent loin du reste du monde. On les appelle les peuples « non contactés », selon les termes de l’ONG Survival International, qui lutte pour les droits des peuples autochtones. Cela ne signifie pas qu’ils n’ont jamais eu d’échange avec le monde extérieur, mais simplement qu’ils cherchent à éviter tout contact.