Ces animaux ont des noms à faire froid dans le dos

La mante diabolique (Idolomantis diabolica) - Au fil de son évolution, cette espèce, qui compte parmi les mantes religieuses les plus imposantes et colorées du monde, a acquis une apparence rappelant celle d'une fleur afin d'éviter d'être vue. Cependant, si cette tentative échoue et qu'elle finit par être exposée, la mante dispose d'un plan de secours : elle se dresse, exposant ainsi de brillantes teintes de vert, de bleu et de violet ; certains individus disposent même d'antennes rouges ressemblant à des cornes, qui ont donné son nom à leur espèce. Ce spécimen a été photographié au zoo Henry Doorly d'Omaha.