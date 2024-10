Et les plus belles photographies animalières de l'année 2024 sont...

Thomas Peschak, explorateur National Geographic, a passé plusieurs années dans la forêt tropicale à documenter la faune et la flore pour un projet de grande envergure intitulé « Into the Amazon », publié en octobre 2024 par National Geographic. Thomas Peschak, qui a des origines en Allemagne et en Afrique du Sud, est captivé par les rapports complexes entre les dauphins roses de l’Amazone (Inia geoffrensis) et les habitants de la région ; certains révèrent ces mammifères, tandis que d’autres sont convaincus qu’ils volent du poisson et qu’ils devraient être tués.

Le Prix du reportage de photojournalisme a été décerné à cette photo intitulée « Entre les arbres », qui montre un dauphin de l’Amazone nageant dans une forêt inondée de manière saisonnière près de la frontière entre le Brésil et la Colombie, un endroit où les communautés locales proposent des excursions pour aller voir ces animaux roses.