Ces militants transgenres noirs se battent pour avoir le droit d’exister

Il peut être incroyablement difficile pour les personnes transgenres d'accéder aux soins et à d'autres services d'aide. Cris Avery (il/lui) s'efforce de changer cela. « Être libre, c'est bénéficier d'un système de santé universel, car je peux alors librement prendre soin de mon corps [et] de ma santé mentale », explique-t-il.

C’est dans le Bronx, à New York, que Cris Avery a commencé son parcours dans la défense des droits des personnes LGBTQIA+. Le stress d'un divorce et l'envie d'un nouveau départ après sa transition l'ont toutefois poussé à déménager avec sa fille à Atlanta, en Géorgie. Avec D'Jamel Young, il a cofondé TMSM Connect, organisation à but non lucratif de défense et de soutien axée sur les besoins des hommes transgenres.

Joshua Rashaad McFadden a photographié Cris Avery à Solutions Not Punishments, une organisation dirigée par des personnes noires transgenres et queer qui cherche à mettre fin à la violence sexiste et à la criminalisation de masse. Qui est-il en dehors de ce combat contre l’oppression ? « Je suis un père. Je suis un conjoint. Je suis un fils, un oncle, un artiste, un écrivain, un danseur, un musicien », explique-t-il à Joshua Rashaad McFadden. « Je suis une personne avec de multiples facettes. »