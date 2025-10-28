Pour Beverly et Dereck Joubert, la photographie est l'art de la patience et de l’émotion

Nous vivons à une époque où la photographie est omniprésente. Tout le monde est photographe grâce aux réseaux sociaux. L'industrie du safari est en plein essor, par conséquent de nombreuses personnes prennent des photos de lions, d'éléphants, etc. Cette nouvelle ère numérique et cet environnement ont-ils changé votre perception de la photographie dans le cadre de votre travail ?

Dereck Joubert : Ça l’a complètement changé, oui. À ses débuts, Beverly chargeait une pellicule de 36 poses dans son appareil, prenait de temps à autre la photo parfaite, puis rembobinait la pellicule. Aujourd’hui, on peut prendre des milliers de poses en quelques minutes, ça n’a rien à voir. La technique reste la même, mais la surabondance de clichés peut être accablante.

Du point de vue de la réalisation cinématographique, là aussi, il y a une surabondance de ce que nous pouvons désormais filmer, car il est possible de laisser la caméra tourner toute la journée et de changer la batterie de temps en temps. Cela présente un certain inconvénient, car chaque image devient moins précieuse. C'est beaucoup moins un art aujourd'hui, si vous vous laissez séduire par la rapidité qui caractérise l'ère numérique de la photographie. Mais si vous résistez à la tentation, vous en serez récompensé, car vous vivrez des moments à côté desquels nous passions auparavant.

Beverly Joubert : À l'époque où l'on utilisait encore des pellicules, je devais attendre trois à six mois avant de pouvoir voir une image. Nous devions l'envoyer à Londres pour la faire développer. Pendant ce temps, nous étions toujours dans la brousse. Il nous fallait beaucoup de temps pour pouvoir éditer ces images. Vous ne compreniez pas forcément ce qui n’allait pas avec la lumière ou vous vous demandiez si vous aviez besoin de ressayer de saisir une scène. Un combat entre une hyène et un lion est un moment unique, par exemple. À vous de ne pas vous rater au moment d’immortaliser l’instant, car il ne se reproduira pas.

Aujourd'hui, beaucoup de personnes choisissent le nombre d'images par seconde le plus élevé possible et prennent simplement un millier de photos de la même scène. Mais cela ne veut pas forcément dire qu’elles sont parvenues à l’immortaliser de la manière la plus créative. Le fait de venir du cinéma m'a donné cette habitude de prendre le temps de respirer, de prendre mon temps, de continuer à considérer cela comme une forme d'art et d’immortaliser des moments avec le respect nécessaire pour pouvoir les capturer.