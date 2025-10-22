Afghanistan : la vie sous le régime des talibans

Le 8 mai 2021, quelques mois avant l’arrivée au pouvoir des talibans, une voiture piégée a explosé devant les grilles de l’école de filles Sayed Ul-Shuhada. Près d’une centaine de personnes, principalement des jeunes filles, ont été tuées. Mahin* (ici photographiée), douze ans, a été gravement blessée. Elle a été soignée en Turquie, d’où elle a assisté à distance à la prise de Kaboul par les talibans. L’une des premières décisions du groupe après avoir pris le contrôle du gouvernement a été de fermer les écoles de filles.

La population du quartier de Dasht-e Barchi, à Kaboul, où se trouvait l’école de Mahin, appartient majoritairement à la communauté hazara. Les Hazaras d’Afghanistan sont persécutés en raison de leur identité ethnique, mais aussi de leur religion : ce sont des fidèles de la branche chiite de l’islam, dans un pays majoritairement sunnite. La situation est particulièrement difficile pour les femmes hazaras, qui sont souvent agressées en raison de leur sexe dans cette société profondément patriarcale.

Le photographe Hashem Shakeri a rencontré Mahin à son retour en Afghanistan. C’était deux mois après la prise de pouvoir des talibans. Leur rencontre a eu lieu dans une maison située à l’ouest de Kaboul, dans les montagnes qui entourent la capitale afghane. Comme la plupart des femmes et des filles, Mahin n’est pas sortie de chez elle, de crainte pour la sécurité de sa famille.