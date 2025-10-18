Nikon Small World : saurez-vous deviner ce que montrent ces macrophotographies ?

La mise en lumière de la complexité cachée de la nature est peut-être l’expression la plus aboutie de la microphotographie en tant qu’art. La photo lauréate cette année, un charançon du riz (Sitophilus oryzae) semblant prendre son envol depuis un grain de riz, en est une illustration parfaite. Les charançons du riz sont de minuscules fléaux agricoles connus pour s’attaquer aux semences, comme le riz, et pour pondre leurs œufs à l’intérieur des grains. Sur ce cliché pris par le photographe chinois Zhang You, le charançon est montré à l'échelle réelle, ce qui met l’accent sur la modestie de sa stature tout en lui conférant tous ses traits de fléau, ce qu’il est véritablement, un agent ailé de la destruction.