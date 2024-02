Où et comment photographier des aurores boréales ?

TROMSØ, NORVÈGE - Il fait nuit noire. Depuis plusieurs heures déjà. Le soleil ne s’élève pas dans le ciel à cette période de l’année. Un ensoleillement partiel baigne le paysage enneigé d’une lumière douce, aux teintes roses et bleues, pendant deux à trois heures. Puis revient la nuit, qui enveloppe cette nature hostile de son grand manteau.

Nous sommes partis de Tromsø vers 21h et roulons à présent vers Aurora Alps. « Rien ne garantit de voir des aurores boréales ce soir. Si j’avais un bouton pour les faire apparaître, je serais sans doute l’homme le plus riche du monde », plaisante Alex, notre guide pour Norwegian Travel.

Les aurores sont le résultat de la collision entre le vent solaire, qui est un flux de gaz chaud et magnétisé connu sous le nom de « plasma », et la magnétosphère. Cette zone abrite le champ magnétique qui nous protège des projections ou objets cosmiques susceptibles de s’écraser sur Terre.

Toute l’année, des vents solaires, flux de plasma constitués essentiellement d'ions et d'électrons qui sont éjectés de la haute atmosphère du Soleil, viennent bousculer la magnétosphère. Ce phénomène excite les atomes encore présents dans l’atmosphère, plus précisément les atomes d’azote ou d’oxygène. « [À 65° ou 75° de latitude], l’atmosphère est très peu dense, mais il y a quand même toujours des molécules d’azote et d’oxygène qui vont être excitées par ces particules déviées par la magnétosphère » explique Jean-Baptiste Renard, directeur de recherche au CNRS.

Au moment où elles entrent dans l’atmosphère, ces particules attirées par les pôles qui agissent comme de grands aimants, font jaillir de la lumière. « C’est pourquoi les aurores se situent toujours autour de pôles, dans ce que l’on appelle le cercle auroral. Cela correspond au cercle polaire arctique ou antarctique » ajoute Jean-Baptiste Renard.

En fonction de l’altitude de l’aurore dans l’ionosphère, qui s'étend depuis environ 80 km d'altitude jusqu'au-delà de 1000 km, les couleurs seront créées par les réactions chimiques entre les particules et éléments en présence. « De 80 kilomètres à 100 kilomètres, la réaction entre le flux de particules et le nitrogène donne du violet » explique Carlo Alberto Cacopardo, guide d'expédition qui étudie les aurores boréales dans le nord de la Norvège. « De 100 à 250 kilomètres d’altitude, le vert si caractéristique des aurores boréales est le produit de la réaction entre le vent solaire, le nitrogène et l’oxygène. Plus rare, au-delà de 250 kilomètres d’altitude, on aperçoit du rouge, réaction entre le flux solaire et l’oxygène seul. »

Leur forme peut également varier. Guidées par le champ magnétique de la Terre, elles peuvent former des arcs, forme la plus commune annonciatrice d’une activité de plus en plus importante, des rayons s’étirant vers le haut, des voiles éthérés couvrant une partie du ciel, et dans leur forme la plus rare des tourbillons aux couleurs multiples.

Mais « il est possible, si les aurores sont de faible intensité, qu’elles soient invisibles à l’œil nu » nous prévient Alex. « Et ce même si nous nous rendons sur un site préservé de toute pollution lumineuse par temps clair. »

LES MEILLEURS SITES POUR PHOTOGRAPHIER DES AURORES BORÉALES

Dans le cercle auroral, vos chances de photographier des aurores polaires seront grandes. Pour les aurores boréales, les sites prisés par les chasseurs d’aurores se trouvent en Islande, dans la région au-dessus des volcans, dans le nord de la Norvège, l’est du Groenland, en terre Same en Finlande, dans le nord de la Russie et le nord-ouest du Canada.