Dates de consommation des aliments : les erreurs que nous faisons tous

Afin que les consommateurs comprennent immédiatement la signification de la date indiquée sur un produit, la législation européenne impose la mention « à consommer de préférence avant » lorsqu'il s'agit d'une date de durabilité minimale (DDM) et « à consommer jusqu’au » lorsqu'il s'agit d'une date limite de consommation (DLC). Aux États-Unis, des membres du Congrès ont présenté le projet de loi bipartite Food Date Labeling Act of 2025, encore en cours d'examen, visant à réduire la confusion des consommateurs et le gaspillage alimentaire en limitant le jargon à deux termes seulement : « best use by » (à consommer de préférence avant) relatif à la qualité optimale du produit et « use by » (à consommer avant) pour des raisons de sécurité.

Les experts indiquent qu'il existe quelques règles générales à suivre en fonction du type d'aliments que vous souhaitez consommer.

LES ALIMENTS POUR LESQUELS IL FAUT RESPECTER LA DATE LIMITE DE CONSOMMATION

Pour des raisons de sécurité, il convient de jeter la charcuterie, le jambon et les plats cuisinés emballés lorsque la date indiquée sur l'étiquette est dépassée. Il en va de même pour les viandes, la volaille, le poisson et les fruits de mer emballés. Dans tous ces cas, le risque réside dans le fait que les bactéries présentes dans ces produits, telles que Listeria monocytogenes, Escherichia coli et les salmonelles, pourraient se multiplier avec le temps, ce qui signifie que leur consommation pourrait entraîner une intoxication alimentaire.

Avec ces produits périssables, « on ne peut pas se fier à l'aspect, à l'odeur et au goût pour évaluer la sécurité [de leur consommation] car les bactéries pathogènes sont invisibles », explique Donald W. Schaffner, professeur de sciences alimentaires à l'université Rutgers.

Outre les laits infantiles, la nourriture conditionnée pour bébé doit être jetée après la date limite de consommation, précise Sara Morris, chercheuse senior en sécurité alimentaire et en traçabilité à l'Institute of Food Technologists (IFT, une organisation scientifique internationale à but non lucratif regroupant des spécialistes en science et technologie des aliments). « Le système immunitaire des jeunes enfants est encore en développement et n'est pas aussi résistant que celui des adultes, il faut donc respecter la date indiquée ».

LES PRODUITS POUR LESQUELS IL EXISTE UNE TOLÉRANCE

Il existe une certaine tolérance en ce qui concerne les dates figurant sur l'étiquette des produits laitiers, notamment le lait, la crème fraîche et les yaourts. Tant qu'ils sont conservés au réfrigérateur à une température inférieure ou égale à 4 °C, vous pouvez généralement les consommer une fois la date indiquée passée. Vous pouvez vous procurer un thermomètre à placer dans votre réfrigérateur si le vôtre n'en est pas équipé.

En général, selon Julia Zumpano, diététicienne au Centre de nutrition humaine de la Cleveland Clinic, le lait UHT peut être consommé cinq à sept jours après la DDM, le fromage à pâte dure peut être consommé trois à quatre semaines après la date indiquée (les fromages à pâte molle ont quant à eux une durée de conservation nettement plus courte) et les yaourts peuvent être consommés une à deux semaines après la date figurant sur l'étiquette.

Quant aux œufs, ils peuvent être consommés cuits une à deux semaines après la date indiquée sur l'emballage.

N'oubliez pas, cependant, qu'une fois que les emballages de lait, de fromage ou de yaourt ont été ouverts, leur contenu devient plus périssable car il est exposé à l'air, à la lumière et à l'humidité. Par mesure de sécurité, les experts recommandent de sentir, de goûter et d'inspecter visuellement ces aliments pour détecter d'éventuels signes de moisissures avant de les utiliser ou de les consommer.

LES ALIMENTS POUR LESQUELS VOUS POUVEZ FAIRE PREUVE DE BON SENS

En ce qui concerne les céréales, les biscuits secs sucrés et salés, les condiments, les sauces, les jus, les pâtes et le riz, vous pouvez utiliser vos sens, en sentant, en goûtant et en inspectant visuellement le produit, pour déterminer si vous souhaitez le consommer après la date indiquée sur l'emballage.

« Je ne pense pas que consommer des céréales rassies soit dangereux pour la santé », affirme Julia Zumpano. « C'est seulement qu'elles risquent de ne pas avoir bon goût ».

Quant aux autres produits dont l'étiquette comporte, ou non, une date, il est également judicieux de faire appel à vos sens pour évaluer leur fraîcheur. « En cas de doute, jetez-les », conseille Nicole Arnold. « Si vous remarquez des odeurs suspectes ou des changements de texture frappants, comme des légumes crus trop mous, jetez les produits ».

De la même façon, jetez les noix et les huiles si elles ont une odeur de rance : même si elles ne vous causeront pas de troubles digestifs, elles risqueraient de gâcher la saveur de ce que vous êtes en train de préparer.

Ces conseils pratiques peuvent vous permettre de minimiser le gaspillage alimentaire et de maximiser la qualité de vos repas, tant sur le plan nutritionnel que gustatif. Julia Zumpano recommande une autre bonne pratique : « vérifiez régulièrement le contenu de votre réfrigérateur et de vos placards et faites tourner vos provisions en plaçant celles qui sont au fond vers l'avant » en fonction de leurs dates de péremption. De cette façon, vous consommerez d'abord les produits les plus anciens.

Veillez également à bien nettoyer l'intérieur de votre réfrigérateur, ajoute-t-elle, « car s'il y a des bactéries dans votre frigo, celles-ci risquent davantage de contaminer les aliments qui s'y trouvent ». Et c'est bien la dernière chose que vous souhaitez.

En ce qui concerne les dates figurant sur les étiquettes des produits, auxquelles devriez-vous prêter attention ? Selon Donald W. Schaffner, « les consommateurs devraient toutes les prendre en compte afin de bien gérer les aliments qu'ils rapportent chez eux ». « Personne ne veut consommer des aliments de mauvaise qualité ».