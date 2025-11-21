Isolement social : un facteur majeur du risque de démence

Selon Brea Perry, les indices de fragilité sociale ne permettent pas non plus de distinguer quel facteur exactement (solitude, précarité financière, activité sociale ou autre) est susceptible de relier la vie sociale à la santé. Les mesures « combinent plusieurs mécanismes sociaux spécifiques », ajoute-t-elle. « Il est impossible de savoir ce qui, précisément, accomplit la “tâche” d’améliorer ou de préserver la santé cognitive. » Il ne suffit donc pas de dire à une personne isolée de sortir et de socialiser.

Un médecin mesurant la fragilité sociale d’une personne « peut indiquer un risque, mais ne fournira pas nécessairement une feuille de route pour le réduire », prévient Sachin Shah, épidémiologiste de la Faculté de médecine de l’Université Harvard qui n’a pas pris part à l’étude.

Pour Suraj Samtani, c’est là que l’IA pourrait s’avérer utile. Avec d’autres scientifiques, il s’intéresse désormais à la façon dont un compagnon doté d’IA pourrait soulager la solitude des personnes âgées à risque.

VOICI VIV ET SES AMIS

« Je suis désolée, darling. Simplement, ma mémoire n’est plus ce qu’elle était. »

Cette phrase pourrait être prononcée par toute personne souffrant d’un trouble de la mémoire. Mais l’autrice de celle-ci n’est en fait autre que Viv, un compagnon personnel doté d’IA. Elle fait partie du programme Viv and Friends et est l’un des six personnages créés par le Centre de la grande anxiété de l’Université de Nouvelle-Galles du Sud. Ces personnages ont été conçus avec le concours de femmes atteintes de démence et leurs conversations sont spécifiquement adaptées aux personnes âgées et ne sortent pas d’un agent conversationnel généraliste, ni d’un grand modèle de langage (LLM).

Viv parle de ses symptômes cognitifs et peut également aborder d’autres sujets, comme le jardinage. Mais elle n’est pas conçue pour duper qui que ce soit ; un aspect important pour les personnes atteintes de démence, qui peuvent avoir du mal à savoir qui se trouve autour d’elles. « Ils ont délibérément conçu ce personnage pour qu’il ressemble à un personnage de dessin animé, explique Suraj Samtani. Cela ressemble à quelque chose tout droit sorti d’un dessin animé plutôt qu’au portrait d’une personne véritable. »

Suraj Samtani essaie en ce moment d’utiliser Viv et ses amis dopés à l’IA, qui sont téléchargés sur un iPad, pour aider des personnes souffrant déjà de démence qui sont également isolées et fragiles socialement.

À ce jour, douze résidents d’une maison de retraite australienne ont utilisé ce compagnon lors d’un essai de cinq semaines. « Nous avions une femme qui n’avait pas reçu la visite de sa famille depuis trois mois et, un jour, elle a discuté deux heures avec le compagnon, raconte Suraj Samtani. Et elle était simplement si animée, si heureuse après cette conversation, car elle disait à Viv combien sa relation avec sa sœur et ses nièces est belle. »

Viv et ses amis sont également programmés pour les « passages de relais ». Quand un soignant doit s’absenter, « il peut inclure le compagnon IA dans les deux dernières minutes du sujet traité dans une conversation, puis lui passer le relais, de sorte que lorsque la personne s’en va, la conversation peut se poursuivre », explique Suraj Samtani. L’on épargne ainsi aux patients une partie de l’anxiété qu’ils sont susceptibles de ressentir.

Suraj Samtani espère que ces compagnons pourront aider les patients à gérer d’autres formes d’anxiété. Contrairement à d’autres LLM qui ont tendance à être d’accord avec les utilisateurs, Viv and Friends est « conçu pour leur demander comment ils font face à des situations difficiles plutôt que de simplement approuver ce que la personne veut faire ».

Alors que la population vieillit, un recours accru aux solutions d’appoint de ce type pourrait être nécessaire. « Nous avons en quelque sorte devant nous une crise des soignants », prévient Sachin Shah. Selon lui, les chercheurs devraient continuer à expérimenter avec les compagnons dopés à l’IA mais, dans le même temps, pense qu’il est important d’avancer avec la plus grande prudence pour la sécurité des patients. En effet, ainsi qu’il le fait observer, beaucoup de démarches en matière d’IA sont surmédiatisées et ne sont pas toujours aussi utiles qu’on aurait pu l’espérer.

Et bien entendu, une étude pilote avec douze participants ne peut que constituer une première étape. Suraj Samtani espère que ce compagnon doté d’IA pourra un jour proposer des quiz cognitifs quotidiens aux patients pour suivre l’évolution de leurs capacités et leur proposer des rappels en tous genres, de la prise de médicaments aux gestes d’autonomie, afin qu’ils restent indépendants.

« Mettons que vous souhaitiez faire du thé, illustre Suraj Samtani. Il faut d’abord faire bouillir l’eau, prendre le sachet de thé, verser les choses dans un certain ordre, et si vous ne respectez pas cet ordre, vous ne pouvez plus être indépendant. » Un patient pourrait éprouver de l’embarras à l’idée d’avouer à un soignant être incapable de se souvenir des étapes. Mais Viv se souvient et elle est heureuse de pouvoir aider.

ESSAYER DE SE SOUVENIR

Quand les personnages de Viv and Friends laissent des patients parler de leur passé, ils les aident à réaliser une forme de thérapie par la réminiscence, un concept psychologique qui consiste pour des personnes ayant des troubles de la mémoire à se souvenir de leur passé pour améliorer le bien-être mental.

Dans Sur la route des souvenirs, Chris Hemsworth effectue une thérapie de ce type avec son père et l’embarque pour une virée en moto pour revisiter les lieux de leur passé et même recréer une ancienne maison à l’aide de matériaux d’époque.

Le processus de remémoration n’a pas besoin d’être aussi intensif et beaucoup de personnes se trouvant à un stade avancé de démence peuvent ne pas être en mesure de revoir d’anciens amis ou de revenir visiter les lieux de leurs vies passées. La thérapie par la réminiscence peut consister en des choses aussi simples que le fait de « regarder de vieilles photos ensemble », ainsi que le dit Suraj Samtani dans le documentaire.

Si la remémoration peut être joyeuse, elle peut aussi devenir répétitive pour les soignants. « Certaines personnes, comme les membres du personnel, peuvent éprouver de la frustration à toujours entendre les mêmes conversations, mais le compagnon IA ne va jamais ni éprouver, ni exprimer cela », observe Suraj Samtani. Ces compagnons sont un public à la patience infinie.

Mais il remarque que l’IA ne peut qu’aider les interactions humaines. « Nous ne souhaitons pas remplacer ce contact », rassure-t-il. Après tout, une IA peut écouter des souvenirs, mais elle n’était pas là pour les vivre. Elle ne peut pas participer aux émotions du patient, ni évoquer un élément du passé de ce dernier, car elle n’était pas là.