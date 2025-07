Partager ses repas, la clé pour une meilleure santé mentale

L’HISTOIRE DES REPAS EN FAMILLE AUX ÉTATS-UNIS

Avec la complexification des sociétés au 20 e siècle, les repas pris en commun ont renforcé les liens au sein des familles. « Les humains cuisinent avec d’autres, car cela est moins gourmand en énergie et en ressources », explique Megan Elias , directrice des programmes d’étude sur l’alimentation à l’université de Boston. « Nous vivons et travaillons en groupe, donc nous mangeons aussi en groupe », ajoute-t-elle. Cette longue tradition consistant à manger avec d’autres est antérieure aux sociétés modernes, mais elle était particulièrement répandue au cours des 19 e et 20 e siècles aux États-Unis.

Avec l’urbanisation et la numérisation, la vie quotidienne a commencé à se fragmenter, si bien que ces rassemblements qui permettaient autrefois de souder la société ont commencé à disparaître. Les horaires d’usine ont introduit le travail par poste et le pointage, rendant la prise de repas en commun plus difficile à coordonner. Au milieu du 20e siècle, l’augmentation de l’étalement périurbain et le développement des dîners télé ont encouragé davantage les repas pris en solitaire ou sur le pouce. Avec le temps, la table familiale a cédé la place à la praticité, avec des repas de plus en plus modelés par la rapidité, les écrans et les emplois du temps individuels plutôt que par le rituel et la convivialité.