Qu'est-ce qu'une zoonose, et pourquoi y en a-t-il de plus en plus ?

Ces dernières années, la grippe aviaire, le Mpox, Ebola, la COVID-19 ou encore les foyers d’hantavirus ont occupé l’actualité sanitaire mondiale. Ces maladies partagent une même origine animale, qui les inscrit dans la catégorie des zoonoses.

« Environ 75 % des maladies infectieuses émergentes et 60 % des maladies infectieuses connues sont zoonotiques », rappelle Elsa Leger, docteure en écologie des maladies infectieuses et coordinatrice scientifique de l’initiative internationale PREZODE.

Un agent pathogène, capable de rendre malade l’hôte qu’il infecte, peut être un virus, une bactérie, un parasite ou un champignon. « Aujourd’hui, la plupart des pandémies récentes sont des virus. […] Les virus ont généralement une évolution et un taux de transmission très rapide, et peuvent provoquer des flambées épidémiques », précise-t-elle.

À chaque émergence, les animaux se retrouvent désignés coupables. La transmission de ces pathogènes tient pourtant le plus souvent aux activités humaines. Dans quelle proportion cette cadence s’accélère ?

UNE QUESTION DE SURVEILLANCE

Une part de la hausse observée tient à des dispositifs de détection plus performants et plus précoces, qui repèrent des événements autrefois passés inaperçus.

Plusieurs réseaux de vigilance coexistent. « L’Organisation mondiale de la santé animale a un système pour reporter tous les cas qui vont être détectés [dès le premier, ndlr] dans les populations animales domestiques et sauvages », indique Elsa Leger. Ce signalement s’appuie sur une surveillance de terrain : « Par exemple, on a des formations de rangers, notamment dans des parcs naturels, sur l’observation d’un animal mort ou malade », explique-t-elle. En parallèle, les plateformes One Health font dialoguer services vétérinaires et services de santé publique.

« Pour autant, cette amélioration de nos capacités de détection et d’alerte précoce n’explique pas à elle seule les tendances observées », précise Audrey Arnal, chercheuse en écologie de la santé.

Les travaux de l’écologue Kate Jones et de ses collègues, parus dans la revue Nature en 2008, recensaient 335 événements d’émergence entre 1940 et 2004. Une fois corrigé le biais lié à l’effort de signalement, leur fréquence a augmenté nettement au fil des décennies, avec un pic dans les années 1980, concomitant de l’épidémie de VIH.

Une analyse plus récente, publiée dans BMJ Global Health en 2023, a mesuré la tendance sur quatre virus zoonotiques majeurs entre 1963 et 2019 : le nombre d’événements de débordement a augmenté d’environ 5 % par an et les décès associés de près de 9 %.