Comment la Corée du Sud fait-elle pour formuler les crèmes solaires les plus innovantes au monde ?

Dans un laboratoire sud-coréen spécialisé dans les produits solaires, Dasol Song, âgé de trente-neuf ans, marchait le long d'un mur décoré de flacons et de tubes colorés, exposés comme des trophées célébrant les dernières avancées en matière de protection contre les UV.

Autour de lui, des collègues chercheurs passaient au crible des étagères remplies de béchers et autres contenants en plastique. D'autres, vêtus de tabliers, remuaient le contenu de grands récipients en métal, ressemblant davantage à des chefs cuisiniers qu'à des chercheurs en cosmétique.

« En tant que chercheurs, nous ne sommes jamais satisfaits », explique Dasol Song, chef d'équipe au laboratoire UV Tech Innovation de l'entreprise Kolmar, à Séoul. Cet état d'esprit a contribué à propulser la Corée du Sud en première ligne de l'innovation en matière de protection solaire.

Kolmar, l'un des plus grands fournisseurs de concepts d'origine (ODM, de l'anglais original design manufacturer) de produits cosmétiques au monde, est au cœur de l'essor mondial de la K-beauty (industrie sud-coréenne de la cosmétique) et produit des soins de la peau, du maquillage et des crèmes solaires pour des marques internationales.

Au sein du complexe de recherche et développement de l'entreprise, environ soixante-dix scientifiques mettent au point la prochaine génération de technologies de protection contre les UV. Toutefois, leur objectif n'est plus uniquement de bloquer les rayons ultraviolets.

« À l'avenir, nous aimerions parvenir à une protection personnalisée », explique Dasol Song. « Les gens vivent dans des endroits différents, et ont des peaux et des modes de vie différents ».

Les chercheurs se posent désormais une question ambitieuse : et si la crème solaire pouvait faire bien plus que simplement prévenir des coups de soleil ?

LA NOUVELLE ÈRE DE LA CRÈME SOLAIRE

Selon plusieurs experts, les crèmes solaires ont connu un véritable renouveau au cours des vingt dernières années, l'Europe et l'Asie de l'Est étant à la pointe de l'innovation. Les filtres UV de nouvelle génération, des composés qui contribuent à protéger la peau des rayons ultraviolets nocifs émis par le Soleil, ont permis aux chercheurs de développer des crèmes solaires qui protègent pendant plus longtemps, qui couvrent une plus large partie du spectre lumineux et qui offrent une sensation plus agréable sur la peau.

La Corée du Sud est particulièrement réputée pour ses formules qui combinent protection contre le Soleil à d'autres bienfaits tels que des sérums hydratants, des ingrédients anti-inflammatoires, des agents renforçant la barrière cutanée, ainsi que des ingrédients tendances comme la niacinamide ou la Centella asiatica.

Toutefois, les scientifiques considèrent de plus en plus que la crème solaire n'est pas qu'un simple moyen d'éviter les coups de soleil. Partout dans le monde, les chercheurs imaginent de nouvelles façons de créer des produits qui protègent la peau de la pollution, favorisent un microbiome cutané sain, affectent moins les récifs coraliens lors des baignades et rafraîchissent notre peau.

« À l'avenir, les crèmes solaires pourraient moins s'apparenter à de simples produits bloquant les UV et davantage à des produits de protection cutanée complets contre de multiples facteurs de stress environnemental », explique Chohi Park, professeure spécialisée dans l'industrie de la beauté à l'université féminine de Sungshin, à Séoul. « Les futurs produits offriront probablement une protection non seulement contre les UVA et les UVB, mais également contre la lumière visible, le stress oxydatif lié à la pollution et le photo-vieillissement à long terme causé par une exposition chronique à de faibles niveaux d'UV ».

AU-DELÀ DE LA PROTECTION CONTRE LES UV

Cette évolution influence déjà le type de produits développés par les chercheurs. Chez Kolmar, les scientifiques ont récemment mis au point un écran solaire léger pour le cuir chevelu et proposé un plan de test visant à évaluer l'efficacité du produit pour protéger les cheveux des dommages causés par le Soleil.

L'entreprise travaille également à l'amélioration d'une « technologie de blocage des UV basée sur la réfraction optique », qui forme un film transparent qui détourne les rayons ultraviolets de la peau. Autrement dit, les chercheurs spécialisés dans les crèmes solaires tentent de contrôler la lumière elle-même.

Les futures générations de crèmes solaires pourraient également intégrer ce que Kolmar appelle une « protection solaire intelligente » : des formules qui s'épaississent ou s'allègent en temps réel pour s'adapter à l'intensité des UV, à l'humidité et à la température de la peau. « Nous sommes constamment à la recherche de nouveaux matériaux, de moyens d'offrir une meilleure protection contre l'ensemble du spectre lumineux » indique Dasol Song. « Devenir numéro un mondial en matière de soins solaires. C'est notre objectif », ajoute-t-il.

COMMENT LA K-BEAUTY A-T-ELLE RÉVOLUTIONNÉ LA CRÈME SOLAIRE ?

Selon Dasol Song, en Corée du Sud, la crème solaire est considérée comme « une étape normale du rituel quotidien de soins de la peau », en partie en raison de sa capacité à prévenir le viellissement prématuré de la peau, mais également car les standards de beauté coréens ont toujours préféré une peau plus pâle. Aux États-Unis, environ 13 % de la population déclare utiliser quotidiennement des produits de protection solaire. Les chercheurs indiquent que cela s'explique en partie par le fait que de nombreuses crèmes solaires américaines ne sont pas aussi agréables à l'œil ni au toucher sur la peau.

« Les crèmes solaires coréennes ont redéfini l'expérience sensorielle procurée par la crème solaire », affirme Sungil Park, responsable de la division Recherche en soins de la peau au Centre de recherche et d'innovation d'Amorepacific. « Si bon nombre des crèmes solaires traditionnelles ont longtemps été perçues comme lourdes, grasses, collantes ou laissant un film blanc, les crèmes solaires coréennes sont largement réputées pour leurs textures légères, à absorption rapide et élégantes d'un point de vue cosmétique ».

DE LA CRÈME SOLAIRE À LA PROTECTION CUTANÉE

En descendant l'escalier de l'atrium du vaste complexe de recherche de Kolmar, Dasol Song a poliment refusé de nous faire visiter un laboratoire dédié aux innovations technologiques en matière d'UV, passant devant une série de panneaux « photographies interdites » en chemin.

Ce qu'il se passe derrière ces portes donne un aperçu de l'avenir des crèmes solaires.

D'ici cinq ans, Kolmar espère commercialiser des « crèmes solaires personnalisées en fonction du génome » et des « formules respectueuses du microbiome cutané ». Selon Dasol Song, ses collègues et lui « travaillent très dur » pour mettre au point la prochaine génération de crèmes solaires, parvenant parfois à mettre au point de nouvelles formules en seulement trois ou quatre mois.

« Autrefois, en Europe, en Amérique et partout ailleurs, la crème solaire était considérée comme un produit que l'on utilisait à la plage », indique-t-il. « Aujourd'hui, elle fait partie de notre quotidien, de notre protection personnelle... et la Corée a très rapidement pris la tête de cette tendance ».