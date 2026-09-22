La génétique explique-t-elle votre résistance à l’alcool ?

Lorsque des amis me proposent de les accompagner dans un bar, ils savent que je ne finirai même pas un demi de bière. Ce n’est pas que je n’aime pas le goût de la bière : c’est simplement qu’une telle quantité suffit à provoquer chez moi une forte sensation d’ivresse. Si j'en buvais davantage, la pièce commencerait à tourner. Pendant ce temps, eux enchaînent une dégustation complète de bières et se sentent parfaitement bien.

Il s’avère que ma faible tolérance à l’alcool est probablement dictée par mes gènes. Les scientifiques savent depuis longtemps que la consommation excessive d’alcool comporte une forte composante héréditaire. Mais ces dernières années, ils ont mieux identifié certains des nombreux gènes impliqués et compris comment certaines de ces voies génétiques influencent plus particulièrement notre cerveau.

Ces recherches ont d’importantes implications pour comprendre pourquoi certaines personnes sont davantage susceptibles de développer un trouble lié à la consommation d’alcool, l’alcoolodépendance, tandis que d’autres semblent quasiment en être protégées.

Des études menées sur des jumeaux suggèrent qu'environ 50 % du risque de développer un trouble lié à la consommation d'alcool est d'origine génétique. « Cela rend d’autant plus frappante la quantité de culpabilité et de stigmatisation que nous faisons peser sur les personnes souffrant d’addictions », souligne Stephen Holt, spécialiste en médecine des addictions à la Yale School of Medicine. À mesure que le rôle de gènes spécifiques est mieux compris, de nouvelles cibles thérapeutiques peuvent être identifiées afin de mettre au point de futurs traitements.

Cette compréhension plus fine de l'aspect génétique de la consommation d’alcool intervient alors que de nombreuses études montrent que l’alcool peut être nocif, même lorsqu’il est consommé en quantités modérées.

À l’inverse, les personnes génétiquement prédisposées à résister à l’attrait de l’alcool tendent également à jouir d’une meilleure santé globale, ce qui suggère que les bénéfices associés à certains de ces gènes pourraient aller bien au-delà d’une moindre consommation d’alcool.

NOS GÈNES INFLUENCENT LES EFFETS DE L’ALCOOL SUR LE CERVEAU

Au cours des années 1980, les scientifiques ont découvert que les personnes ayant des antécédents familiaux d’abus d’alcool et dont les effets moteurs de l’alcool apparaissent plus tardivement après avoir bu peuvent consommer des quantités importantes d’alcool, augmentant ainsi leur propre risque d’abus. Cela est logique, car une personne qui boit une bière et peut à peine marcher aura moins tendance à boire qu’une personne qui se sent très bien après deux pintes de bière, explique David Rossi, neuroscientifique et chercheur spécialisé dans l’alcool à l’université d’État de Washington.

Peu après la première gorgée, l’alcool commence à pénétrer dans le sang jusqu'à atteindre le cerveau à des vitesses similaires chez tout le monde. Nos réactions dépendent donc de « la manière dont les cellules y répondent et du fait qu’elles y répondent », et les gènes jouent un rôle important dans ces réactions, explique David Rossi. Plus d’une centaine de gènes seraient impliqués, et les chercheurs tentent encore de comprendre comment chacun d’eux influence le cerveau, principalement dans le cadre d'études expérimentales chez l'animal.

L’année dernière, des chercheurs travaillant sur le poisson-zèbre ont découvert qu’un gène appelé CHRNA3 pourrait être un régulateur majeur de la sensibilité à l’alcool. Parce qu'il fait partie des gènes dits des récepteurs nicotiniques de l’acétylcholine, il avait déjà été associé à la dépendance aux substances dans différentes études.

Les chercheurs ont placé des poissons dans un aquarium dont l’eau était mélangée à de l’alcool, et ceux-ci ont rapidement commencé à ressentir ses effets relaxants. Après un certain temps, les poissons possédant une version normale du gène CHRNA3 ont choisi de rejoindre un bassin contenant uniquement de l’eau. Mais ceux porteurs de la mutation ressentaient les effets de l’alcool plus lentement et continuaient à en consommer plus longtemps.

Selon Ajay Mathuru, neuroscientifique à l’Université nationale de Singapour qui a dirigé cette recherche, ces poissons « ne semblaient pas recevoir les mêmes signaux d’alerte leur indiquant d’arrêter ». Au lieu de quoi, précise l’étude, ils adoptaient un comportement plus « grégaire » en nageant dans leur environnement.

Cette recherche a été menée sur des animaux de laboratoire, mais « si un phénomène similaire se produit chez l’être humain, certaines versions de ce gène auraient pour résultat qu’une personne ressent moins fortement les effets d’une même quantité d’alcool et boit donc davantage pour atteindre un effet que d’autres ressentent plus rapidement », souligne Ajay Mathuru.

LE CERVELET JOUE UN RÔLE CLÉ

Il s’avère que le cervelet, situé dans la partie inférieure de l’arrière du crâne, constitue un lieu clé pour ce type de réponse. Cette région est depuis longtemps associée au contrôle moteur, raison pour laquelle les forces de l’ordre vérifient l’alcoolémie en demandant à une personne de toucher son nez ou de marcher en ligne droite.

Mais grâce aux analyses génétiques et à d’autres travaux, les scientifiques ont compris qu’il joue un rôle bien plus large. Il y a environ dix ans, des études menées sur des rongeurs dans le laboratoire de Rossi ont révélé l’influence génétique derrière la réponse du cervelet à l’alcool.