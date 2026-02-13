Les régimes faibles en glucides pourraient augmenter votre risque de maladie cardiaque

Si vous essayez d’améliorer votre santé cardiaque, il vous a probablement été recommandé de suivre un régime faible en glucides ou en graisses. Mais selon une nouvelle étude parue dans la revue Journal of the American College of Cardiology, réduire la quantité de glucides et de graisses que vous consommez ne serait pas un remède miracle si votre objectif est de réduire votre risque de maladie cardiaque.

Des chercheurs de l’université d’Harvard ont analysé les données d’une enquête sur l’alimentation et les résultats en matière de santé collectés pendant 30 ans auprès de quelque 20 000 professionnels de santé, afin d’évaluer leur risque associé de développer une maladie cardiaque. En comparant les professionnels de santé qui suivaient un régime faible en glucides, ils ont découvert que le risque de maladie cardiaque pouvait en fait augmenter de 14 % si la personne consommait régulièrement des glucides transformés ou de mauvaise qualité. En revanche, si elle consommait des glucides de bonne qualité, comme des céréales complètes, ce risque diminue de 15 %.

Cette étude suggère qu’il ne « suffit pas de réduire sa consommation de glucides ou de graisses » pour être en bonne santé, explique Zhiyuan Wu, post-doctorant au département de nutrition de l’université d’Harvard et coauteur de l’étude. « Notre message est le suivant : la qualité des aliments importe davantage ».

Comme il ne s’agissait que d’une étude observationnelle, les chercheurs n’ont pas été en mesure de prouver directement que certains régimes contribuaient en réalité au développement de maladies cardiaques chez les participants. Mais le fait que cette étude ait suivi un grand nombre de personnes pendant une aussi longue période est « impressionnant », souligne Camilla Dalby Hansen, chercheuse à l’université du Danemark du Sud, à Odense, qui n’y a pas pris part.

Comme le précise Zhiyuan Wu, les chercheurs sont allés encore plus loin en collectant des données biologiques pour aider à contrebalancer les éventuels biais d’autosélection émanant des questionnaires de santé. Ils ont effectué des prélèvements sanguins chez plus de 11 000 participants et ont pu mesurer leurs métabolites, ces petites molécules présentes dans les cellules et les tissus, qui ont corroboré leurs précédentes conclusions.

« Ils ont obtenu des résultats avec une méthodologie particulièrement rigoureuse ou complexe », fait remarquer Camilla Dalby Hansen. « Le fait qu’ils aient intégré les métabolites à leur analyse me réjouit. C’est inédit et passionnant ».

LES ALIMENTS COMPLETS À PRIVILÉGIER

L’organisme a besoin de macronutriments, c’est-à-dire de glucides, de protéines et de graisses, pour avoir de l’énergie et rester en bonne santé. Ces macronutriments, nous les trouvons dans bon nombre d’aliments : la viande rouge, les fruits, les flocons d’avoine, le fast-food, les glaces ou encore les légumes.

Mais tous les aliments que nous consommons ne sont pas de la même qualité. Par exemple, dans leur étude, les chercheurs de l’université d’Harvard font la distinction entre les glucides transformés, de moindre qualité, et ceux de grande qualité, comme les céréales complètes.

L’étude différencie aussi la qualité des sources de graisses. Les graisses transformées ou saturées, de moindre qualité et mauvaise pour la santé, comme celles que l’on trouve dans la viande rouge, la crème fraîche épaisse et le beurre, ne sont pas facilement métabolisées par l’organisme. Elles sont souvent associées à un risque plus élevé de maladies telles que le diabète de type 2 et les maladies cardiaques.

À l’inverse, les bonnes graisses de qualité, comme celles contenues dans les avocats ou les noix, sont faciles à décomposer et à transformer en énergie. Elles contribuent également à la sensation de satiété. « Les graisses sont les macronutriments les plus incroyables », déclare Camilla Dalby Hansen. « Elles sont bénéfiques à la santé cérébrale, à la fonction hormonale et à la peau. Elles ont également un effet cardio-protecteur, [puisqu’elles débarrassent] vos artères des débris ».