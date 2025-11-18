Peut-on vraiment se relaxer en stimulant son nerf vague ?

Ce nerf se trouve au centre du système nerveux autonome, qui régit les fonctions automatiques du corps. Ses deux branches, les branches sympathique et parasympathique, fonctionnent comme une balançoire biologique. L’une enclenche la réponse de combat-fuite, tandis que l’autre ramène le calme dans le corps. « Le nerf vague est le principal nerf qui contrôle votre système nerveux parasympathique », explique Mill Etienne, professeur associé de neurologie et de médecine au sein du New York Medical College.

La stimulation du nerf vague provoque la libération d’un neurotransmetteur, l’acétylcholine, qui ralentit les battements du cœur et diminue la pression sanguine, tout en encourageant la digestion et les fonctions immunitaires. C’est pourquoi, explique Mill Etienne, « nous voulons vraiment tenter d’activer ce nerf vague, afin de rééquilibrer le système nerveux ». En cas de déséquilibre, les effets se manifestent souvent sous la forme d’un « manque de sommeil, d’une énergie très faible, de problèmes de santé mentale et intestinale ».

LES ORIGINES MÉDICALES DES APPAREILS SNV

Les recherches sur la stimulation du nerf vague ont commencé dans les années 1980, lorsque les scientifiques l’ont testée pour la première fois en tant que traitement potentiel de l’épilepsie. Ces appareils SNV (pour stimulation du nerf vague) étaient implantés dans la nuque des patients, près du nerf vague, et étaient contrôlés à distance. « Le principal résultat observé était une diminution de plus de 50 % de la fréquence des épisodes. La FDA [Food and Drug Administration, équivalent américain de l’ANSM] a alors approuvé l’utilisation de ces appareils pour traiter les crises d’épilepsie en 1997 », explique Timea Hodics, neurologue et spécialiste en AVC au sein du Methodist Hospital, à Houston. « Au cours de ces essais, ils ont observé que les dépressions des patients s’amélioraient également. Une approbation [pour les traiter] a donc suivi en 2005. »

La première approbation de la part de la FDA pour l’utilisation d’appareils de stimulation du nerf vague transcutanés ou non implantés est arrivée en 2018. Elle visait à traiter les algies vasculaires de la face et les migraines. Une autre approbation a suivi celle-ci en 2021, afin de fournir un traitement aux patients ayant subi un AVC.

Les versions de ces outils utilisables par les consommateurs ont fait leur apparition sur le marché il y a environ cinq ans. Utilisant les mêmes principes bioélectriques que les versions implantées, ces appareils tiennent dans une main ou ressemblent à des écouteurs, et sont conçus pour une utilisation quotidienne brève, allant de quelques minutes à une heure. Ils délivrent des pulsations électriques d’intensité moyenne par le biais d’un contact auriculaire ou cervical.

Étant donné que ces appareils se basent sur « une estimation de la position du nerf », explique Mill Etienne, le courant est réduit, car il doit passer par la peau. « Une autre différence majeure existe : lorsque [l’appareil] se trouve à l’intérieur du corps du patient, on est en mesure de garantir que le nerf est stimulé chaque jour, selon un certain schéma. »

LES APPAREILS SNV FONCTIONNENT-ILS VRAIMENT ?