Les femmes sont plus susceptibles de subir des lésions du ligament croisé antérieur

En 2025, une étude financée par la FIFA visant à étudier le lien potentiel entre les lésions du ligament croisé antérieur chez les femmes et les menstruations a été lancée à l'université Kingston. L'étude, menée par le doctorant Blake Rivers suivra les participantes pendant quatre cycles menstruels en contrôlant les taux hormonaux tout en réalisant des tests biomécaniques, notamment des tests de force, des analyses 3D et des analyses électrographiques. « Nous observons en quelque sorte tous les principaux mouvements qui présentent selon nous le plus grand risque de blessure sans exposer les participantes à un risque trop important » explique Blake Rivers. « Plus nous comprenons l'interaction et ce qu'il se passe au niveau biomécanique pendant ces périodes hormonales clés, plus nous pourrons quantifier le niveau de risque lié à cette interaction ».

Selon Blake Rivers, les deux phases considérées comme étant les plus risquées sont celles pendant lesquelles le plus de changements hormonaux ont lieu : la phase folliculaire tardive de l'ovulation et la phase lutéale intermédiaire. Il indique que ces phases sont considérées comme les plus risquées car les œstrogènes, qui influent sur la laxité ligamentaire, augmentent avant l'ovulation et la progestérone, qui « peut avoir un impact sur le contrôle neuromusculaire et l'inhibition », augmente pendant la phase lutéale intermédiaire. Blake Rivers et son co-directeur James Brouner espèrent publier les résultats de leur étude à la fin de l'année 2026.

En parallèle, l'étude publiée en 2024 par Emily Parker, interne en médecine physique et de réadaptation à la MetroHealth dans l'Ohio, suggère également que la phase lutéale intermédiaire est la plus risquée. Emily Parker connaît bien ce sujet pour l'avoir vécu personnellement, elle s'est déchiré le ligament croisé antérieur gauche une première fois au lycée, puis six mois plus tard. Par chance, elle s'est suffisamment rétablie pour pouvoir jouer au basket-ball en division 1.

Pendant son travail de recherche, Emily Parker s'est focalisée sur la relaxine, une hormone du cycle menstruel souvent associée à l'accouchement, comme responsable principal. « La relaxine déclenche les menstruations en supprimant et en décomposant le collagène dans les tissus autour de ses récepteurs sur la paroi utérine » nous a-t-elle précisé par courriel. « Ces récepteurs se trouvent également sur les ligaments croisés antérieurs chez les femmes, ce qui attire l'attention sur la phase lutéale et leurs risques de blessure du genou. Les oestrogènes amplifient les effets de la relaxine en préparant les récepteurs dans les tissus sensibles à la relaxine pour qu'ils soient prêts à réagir ».

UNE BLESSURE GRAVE

Le flou autour des athlètes féminines et des lésions du ligament croisé antérieur n'est pas étonnant étant donné que seules 6 à 9 % des études scientifiques sur le sport se sont concentrées sur les athlètes féminines, selon une étude publiée l'année dernière. Heureusement, la tendance a l'air de changer. « Nous assistons à une vraie percée du sport féminin » affirme Nina Freitas. En 2024, Nike et la Fédération internationale des associations de footballeurs professionnels (FIFPRO) ont lancé Project ACL, une étude menée sur trois ans afin de mieux comprendre les lésions du ligament croisé antérieur chez les athlètes féminines. En outre, l'université de Californie à Berkeley (UC Berkeley) a annoncé l'année dernière une nouvelle initiative en faveur de la santé des femmes qui se concentrera sur la recherche concernant les athlètes féminines, notamment les lésions du ligament croisé antérieur.

Il est grand temps que les lésions du ligament croisé antérieur chez les jeunes filles ou les femmes soient prises plus au sérieux. Une déchirure du ligament croisé antérieur peut causer des ravages sur le corps et la santé mentale des jeunes filles et des femmes et peut potentiellement mettre fin à la carrière des athlètes de haut niveau. Selon Sara Edwards, chirurgienne orthopédique au Women’s Sports Center de l'université de Californie à San Francisco, lorsque le LCA est complètement rompu, le mieux est de passer par l'opération, suivie de neuf à douze mois de rééducation intensive. Les femmes ont plus de risques de se re-blesser et cela « peut devenir un problème qui durera toute une vie » révèle Sara Edwards. Liz Kitley se souvient : « c'est un processus tellement long... Pour ma part, j'ai manqué mon dernier tournoi NCAA et mon tournoi ACC. Puis j'ai dû me rendre à la draft WNBA en béquilles et je n'ai pas pu marcher pendant longtemps. Ça monopolise votre vie et devoir gérer de nouveaux problèmes près de deux ans plus tard, c'est vraiment frustrant. »

DES RÈGLES DU JEU INÉQUITABLES

Alors que les experts attendent d'obtenir des informations plus concluantes, les athlètes féminines peuvent prendre des mesures pour protéger leurs ligaments croisés antérieurs. Des programmes, tels que FIFA 11+, qui incluent des exercices pliométriques peuvent réduire les risques de déchirement du ligament croisé antérieur jusqu'à 60 %. « Le plus grand défi c'est d'emmener les entraîneurs à réellement faire l'échauffement ou de pousser les équipes à le faire » révèle Nina Freitas. Les programmes de prévention peuvent être faits à partir de six ans, précise Sara Edwards, soulignant l'importance de sensibiliser les entraîneurs, les parents et les athlètes. La prévention n'est bien sûr pas réservée aux jeunes filles. La majorité des patients suivis par Sara Edwards ont quarante ans ou plus.

Pour finir, « il n'y a pas une seule réponse » qui explique pourquoi les femmes sont plus à risque, explique Joanne Parsons, professeure associée au Department of Physical Therapy à l'université du Manitoba au Canada. Elle, ainsi que ses collègues Sheree Bekker et Stephanie Coen, avancent que les différences sociales en termes de traitement entre les athlètes féminines et les athlètes masculins peuvent contribuer à accroître les taux de déchirures du ligament croisé antérieur subies par les jeunes filles et les femmes. Stephanie Coen précise qu'il « n'est pas question de minimiser ces facteurs biologiques mais de prendre en compte un ensemble d'autres facteurs qui peuvent avoir leur importance ».

Par exemple, il existe des inégalités reconnues dans la manière dont les jeunes filles et les femmes sont exposées aux jeux et aux sports, « une vie entière d'expositions liées au genre qui ont créé des conditions inégales en termes de risques » affirme Stephanie Coen. Les jeunes filles et les femmes sont souvent initiées plus tard au sport, jouent à des horaires peu favorables ou sur des terrains ou des courts de moins bonne qualité que ceux des hommes, et elles n'utilisent pas d'équipement adapté à leur morphologie, tels que les crampons. De nombreuses athlètes féminines ont plus d'un emploi, entraînant une fatigue musculaire et rendant la récupération après une déchirure plus difficile. Selon un rapport de la FIFPRO, plus d'un quart des joueuses de football professionnelles ont un deuxième emploi et on estime qu'elles gagnent un salaire moyen d'environ 9200 euros par an au niveau mondial.

De nombreuses athlètes féminines de tous âges ne sont pas encouragées à soulever des poids de la même manière que leurs homologues masculins, ce qui est important pour la prévention, indiquent Sara Edwards, Nina Freitas et Emily Parker. « Je suis l'une des premières personnes qui parle d'un programme de renforcement musculaire aux athlètes féminines de quatorze ans que je vois à la clinique... Alors que les athlètes masculins du même âge sont déjà en train de s'essayer à la musculation avec leurs copains ou ont déjà été initiés à la salle de sport d'une autre manière », explique Nina Freitas. Heureusement, contrairement aux différences anatomiques, Joanne Parsons et Stephanie Coen précisent que ces différences environnementales de genre sont modifiables.