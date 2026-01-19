La réalité virtuelle, nouvel outil contre les douleurs chroniques

Par une fin d'après-midi de septembre, Leona Bell s'apprêtait à terminer sa journée d’ingénieur système pour une entreprise qui fabrique des défibrillateurs et du matériel de réanimation à Seattle. La société venait tout juste d'emménager dans ses nouveaux bureaux et les postes de travail y étaient équipés de chargeurs d'ordinateur intégrés. En récupérant son ordinateur, elle hurla de douleur. « J'ai reçu une décharge électrique, témoigne-t-elle. Ma vie a basculé. »

Au réveil le lendemain matin, sa main droite, touchée par la décharge, était enflée et bleutée. Elle ne pouvait plus bouger son bras. « La douleur était si intense, raconte-t-elle. J'avais l'impression que quelqu'un avait mis ma main dans un feu et que des flammes en jaillissaient. » C'était il y a sept ans et la vie de Bell est toujours autant marquée par ce que la médecine appelle « syndrome douloureux régional complexe », ou SDRC, un trouble de douleur chronique qui apparaît après une blessure et déclenche chez de nombreux patients des douleurs graves et incessantes.

Le cas de Bell est extrême, mais il est loin d'être isolé. Selon la U.S. Pain Foundation, environ 50 millions d'Américains vivent avec des douleurs chroniques, ce qui fait de la douleur l'une des principales causes d'incapacité à long terme aux États-Unis et le premier motif de consultation médicale. En France, le problème affecte plus de 40 % de la population adulte, dont plus de la moitié présentent des répercussions physiques, émotionnelles ou sociales d'après les données du baromètre de la douleur 2025, une étude menée par l'Observatoire français de la douleur et des antalgiques.

Depuis des décennies et plus particulièrement suite à la crise des opioïdes, les patients disposent d'options thérapeutiques limitées, coûteuses ou inaccessibles. De nos jours, à travers la réalité virtuelle, les applications de smartphone et l'intelligence artificielle, une nouvelle vague d'outils numériques commence à transformer la compréhension scientifique de la douleur chronique et la façon dont les patients vivent avec ces douleurs.

TROMPER LE CERVEAU

La douleur n'est pas que le simple signal d'un tissu blessé. Des décennies de recherches en neurosciences nous montrent que l'attention, l'attente et la perception jouent un rôle décisif dans l'expérience de la douleur. Partant de ce constat, les chercheurs se sont aventurés sur un terrain d'essai déroutant : la réalité virtuelle (RV).

L'un des premiers scientifiques à avoir exploré le potentiel de la RV pour le soulagement de la douleur est Hunter Hoffman, un psychologue qui étudie les environnements immersifs depuis plus d'un quart de siècle.

Au sein de l'université de Washington à Seattle, Hoffman a mis au point un environnement immersif appelé « SnowWorld » (monde enneigé, NDLR) afin d'aider les enfants traités pour des brûlures, une intervention médicale particulièrement douloureuse. Dans le paysage virtuel, les jeunes patients font une bataille de boules de neige avec des pingouins tout en écoutant de la musique. Plusieurs études cliniques ont démontré les bienfaits de l'initiative pour réduire la douleur et l'anxiété ressenties par l'enfant pendant les soins dispensés aux plaies de brûlures. Depuis, le programme a même été exposé au musée Cooper Hewitt de New York, consacré au design.

« L'élément moteur est la distraction », indique Zina Trost, chercheuse au sein de l'université A&M du Texas, spécialiste de la prise en charge de la douleur par la réalité virtuelle. À ses yeux, « SnowWorld » constitue le point de départ de ce domaine de recherche. La scientifique est également l'auteure de l'une des nombreuses revues systématiques de la littérature qui démontrent l'évolution des données probantes en faveur de cette approche. « Le système visuel occupe une place centrale dans notre cerveau. Si notre attention n'est pas concentrée sur la douleur, nous n'avons pas mal. C'est un phénomène très persuasif. »

Ce type de distraction immersive est particulièrement efficace pour la douleur à court terme liée à des interventions médicales. La réalité virtuelle a déjà été utilisée à la place de la sédation chimique pour des coloscopies, des prises de sang ou des soins dentaires.

Cependant, pour venir en aide aux patients souffrant de douleur chronique comme Leona Bell, Hoffman avait besoin d'une stratégie différente, une stratégie qui allait au-delà de la simple distraction. Bell compte parmi les sept patients atteints de SDRC qui participent à l'étude pilote menée par Hoffman, soumise à la revue Frontiers in Neurology. Dans le cadre de cette étude, elle devait utiliser à domicile un casque de réalité virtuelle qui la transportait dans le laboratoire d'un vieil enchanteur. Bell a passé quatre mois à répéter les mouvements appris lors de ses séances de kinésithérapie, comme celui d'agripper un objet ou de mélanger une préparation.

Hoffman a introduit un élément novateur de « réalité mixte », indique Bell, grâce auquel elle a pu littéralement s'immerger dans le monde virtuel. « Lorsque les mains virtuelles plongeaient dans le chaudron, je devais mettre mes mains dans un bain d'eau chaude », explique-t-elle. « C'était vraiment étrange. Avant, je me disais, ce ne sont que des fausses mains, vous voyez ? Dès que je plongeais mes mains dans l'eau, je pouvais les associer aux mains de l'avatar. »

Puisqu'elle gardait chez elle le casque de réalité virtuelle, Bell pouvait l'utiliser à volonté. Elle a rapidement constaté des améliorations dans les exercices de kinésithérapie, comme celui qui consiste à placer sa main dans un bol de lentilles sèches, une sensation souvent insoutenable chez les patients atteints de SDRC en raison de leur hypersensibilité. « En toute honnêteté, c'était encore douloureux, mais je pouvais le faire pendant près d'une minute en réalité virtuelle alors que je ne dépassais pas les 10 secondes dans le monde réel ».

Au cours de la petite étude pilote, Bell a observé une diminution de son niveau de douleur et de sensibilité au froid, ainsi qu'une augmentation des capacités motrices de sa main. Son état d'anxiété et de dépression s'est amélioré, l'étude ayant également demandé aux participants d'utiliser le casque de RV pour s'exercer à la pleine conscience. Six des sept participants à l'étude ont déclaré les mêmes résultats, avec un maintien des améliorations au suivi à un an.

Encore, il s'agissait là d'une étude pilote de faible envergure, axée sur une maladie particulièrement réfractaire, mais elle n'en reste pas moins l'une des nombreuses études suggérant que la réalité virtuelle pourrait offrir de modestes bienfaits aux personnes souffrant de douleur chronique.

« C'est incroyable ce que déclenche chez une personne souffrant de douleur le simple fait de voir un avatar d'elle-même », déclare Trost. « L'exercice permet une potentielle morphose de la réalité et la découverte de nouvelles expériences, il peut également nous aider à accomplir des tâches qui nous paraissaient impossibles. »

Trost étudie actuellement l'utilisation de la réalité virtuelle chez les personnes présentant une lésion médullaire qui souffrent de douleur chronique dans les membres paralysés. Dans ces environnements, les participants peuvent revivre l'expérience de la marche en contrôlant leurs membres inférieurs par des mouvements de la tête ou le balancement de leurs bras.

Vivant elle-même avec des douleurs chroniques et une malformation orthopédique, Trost a également découvert que le sentiment d'injustice amplifiait la douleur : plus une expérience nous paraît injuste, plus elle est douloureuse. Étant donné ce facteur psychologique, la scientifique soupçonne que le « super-pouvoir » de la réalité virtuelle résiderait dans la restauration du « contrôle volitionnel », ou le fait d'exercer sa volonté, une capacité dont sont souvent privées les personnes dont le corps est restreint par la douleur et les faiblesses qu'elle engendre.

Au cours de travaux qui n'ont pas encore fait l'objet d'une publication, Trost a observé des changements concordants sur des examens d'imagerie cérébrale, ainsi qu'une élévation du neurotransmetteur GABA, impliqué dans le soulagement de la douleur, chez un sous-groupe de participants. L'étude ne fait que commencer, mais elle pourrait apporter de précieux indices sur le mécanisme à l'œuvre. « J'étais sidérée », se souvient-elle à la vue des résultats, même si elle rappelle que ce ne sont là que les premiers résultats d'une étude.

QUAND L'IMAGINATION SUFFIT