De plus en plus de femmes misent sur la testostérone. Qu'en dit la science ?
Ingrédient secret d’une meilleure énergie, d’une humeur plus stable et d’un désir sexuel ravivé ? Si la testostérone peut effectivement aider certaines femmes, elle n’est pas sans risques.
Les femmes produisent naturellement de la testostérone, une hormone qui aide à réguler la libido, l’humeur ainsi que la santé des muscles et des os. Les recherches actuelles se concentrent sur son utilisation pour accompagner les femmes pendant la ménopause.
Autrefois considérés comme étant uniquement destinés aux hommes, les traitements à base de testostérone pour les femmes sont progressivement devenus l’un des sujets les plus discutés en matière de santé des femmes. « Personne ne parlait de la testostérone pour les femmes il y a quelques années », se souvient Susan Davis, pionnière dans la recherche sur la testostérone appliquée à la santé des femmes et professeure à l’Université Monash. « Maintenant, tout le monde en parle. »
Alors que de plus en plus de femmes cherchent des moyens de gérer les symptômes de la ménopause - des bouffées de chaleur au brouillard cérébral en passant par une faible libido - la testostérone est vantée comme une solution moderne pour retrouver de l’énergie, stabiliser son humeur et améliorer son niveau de concentration. Mais cela inquiète des chercheuses comme Susan Davis. « Alors qu'il y a un intérêt croissant pour la testostérone dans les médias, la majorité de la communauté médicale n’est pas vraiment à jour », relève-t-elle. « Certaines personnes la prescrivent sans vraiment comprendre tous ses effets. »
Pour les femmes, le dosage, la sécurité, les effets à long terme et les utilisations potentielles demeurent peu étudiés.
LA TESTOSTÉRONE PEUT AIDER CERTAINES FEMMES
La testostérone est peut-être mieux connue pour son rôle dans la santé des hommes, mais elle est aussi essentielle pour les femmes. Produite par les ovaires et les glandes surrénales, elle aide à réguler le désir sexuel, soutient la santé des os et des muscles, et contribue à la stabilité de l'humeur et de l'énergie. « La testostérone a été l'une des dernières hormones que nous avons essayé de mieux comprendre » [chez les femmes], explique Nora Lansen, médecin certifiée par la Menopause Society et directrice médicale chez Elektra Health.
Après qu’une grande étude au début des années 2000 a lié certains traitements hormonaux substitutifs (THS) à une augmentation des risques de cancer du sein, d’accident vasculaire cérébral et de caillots sanguins, l’intérêt pour les THS a chuté, et les médecins comme les patientes sont devenus méfiants, même après que des failles dans la recherche ont été mises au jour.
Actuellement, la seule utilisation de la testostérone qui a fait ses preuves pour les femmes est le traitement de la faible libido après la ménopause, appelée trouble du désir sexuel hypoactif (HSDD). « Chaque étude, quelle que soit sa taille, montre un bénéfice par rapport au placebo », souligne Susan Davis.
Malgré cela, de nombreuses femmes qui ont une faible libido ne reçoivent pas le traitement dont elles ont besoin. « Elles vont chez leur médecin et on leur dit simplement, "Vous avez soixante ans, à quoi vous attendez-vous ? C’est normal pour votre âge" », regrette Susan Davis. Si vous êtes déjà ménopausée et que l'absence de libido vous préoccupe ou déséquilibre votre relation amoureuse, alors cela vaut la peine d’envisager un traitement, et la testostérone est une option, explique Nora Lansen.
Cela dit, la libido n'est jamais simple ou linéaire. Toutes les femmes ne verront pas les bénéfices d'un traitement à base de testostérone. Environ 60 % voient un soulagement des symptômes, selon Susan Davis. Le désir sexuel peut aussi être influencé par d’autres facteurs, comme le stress, la dynamique de la relation amoureuse, les traitements médicamenteux et la santé physique générale. Les hormones sont rarement les seules en cause. Pour d’autres femmes, un désir sexuel plus faible n’est pas un problème. « C’est une expérience très personnelle », relève Nora Lansen.
Pour le moment, il n’y a pas assez de données pour recommander le traitement par testostérone pour une faible libido chez les femmes pré-ménopausées.
LES LIMITES DE CE TYPE DE TRAITEMENTS
Une recherche rapide sur Internet fera ressurgir de nombreuses affirmations selon lesquelles les traitements par testostérone peuvent stimuler l’énergie, renforcer les os et aider à préserver les muscles. Mais les scientifiques ne soutiennent pas la plupart de ces affirmations... ou du moins pas encore.
« Je pense qu’il y a des gens à qui on prescrit de la testostérone en leur disant qu’ils vont se sentir mieux, qu’ils vont avoir de l’énergie, de la vitalité et être de meilleure humeur », souligne Susan Davis. « Mais nous n’avons pas assez de données pour le prouver. »
Certaines études montrent de légères améliorations de l’humeur chez les femmes sous traitement par testostérone, mais Susan Davis insiste sur le fait qu’il n’y a aucune preuve que ce soit plus efficace qu’un placebo. Dans une étude qui monitorait les changements d’humeur, les patientes traitées avec de la testostérone et celles prenant un placebo ont rapporté des effets similaires. Des recherches récentes montrent qu’il n’y a aucun risque de déclin cognitif chez les femmes présentant de faibles niveaux de testostérone dans le sang.
En ce qui concerne la densité osseuse, qui diminue plus rapidement après la ménopause, le rôle de la testostérone reste incertain. Des études préliminaires montrent une association positive entre des niveaux adéquats de testostérone et la densité minérale osseuse, mais cela ne signifie pas qu'un traitement à base de testostérone augmentera ces indicateurs. Susan Davis travaille actuellement sur une étude qui examine l’impact direct de la thérapie à base de testostérone sur la densité osseuse. Les résultats ne seront pas publiés avant 2026, et pour l’instant, il n’y a pas assez de preuves pour la recommander à cette fin, dit-elle.
« Faire la publicité de la testostérone comme solution à tout cela est très prématuré et exagéré », estime Nora Lansen.
UNE ZONE GRISE
Même si les traitements à base de testostérone sont prometteurs pour certaines femmes, transformer ces études en traitement sûr est loin d’être simple. Le principal défi : il n’existe pas de méthode standardisée et spécifique pour la prescrire à des femmes.
Alors que l’Australie dispose d’une formulation féminine depuis vingt ans, en France comme aux États-Unis et un peu partout dans le monde, il n'existe aucun traitement à base de testostérone approuvé par les autorités de santé pour les femmes. Lorsque les médecins la prescrivent, c’est à base de petites doses d’une formulation masculine.
« Nous avons essayé d'estimer ce que serait une dose appropriée pour une femme, environ un dixième de la dose destinée à un homme, parce que nous savons que les hommes ont environ dix à vingt fois plus de testostérone dans leur système que les femmes », indique Lansen. « C’est la meilleure estimation que nous ayons. » Mais cette approximation comporte des risques. Si la dose est trop élevée, les effets secondaires incluent une peau grasse, une pousse de poils accrue, de l’acné et une perte de cheveux. « J’ai vu des personnes vraiment gravement affectées par des doses trop élevées », soutient Susan Davis.
Les tests n’aident pas vraiment non plus. La testostérone fonctionne différemment chez les hommes et chez les femmes. Les médecins peuvent traiter les hommes pour un faible taux de testostérone en mesurant les niveaux sanguins. Mais les taux féminins fluctuent naturellement, et il n’existe aucun seuil établi de « déficience en testostérone ».
« Beaucoup de femmes présentant de faibles niveaux sanguins de testostérone n’ont pas de symptômes », explique Davis. « Et beaucoup de femmes avec des niveaux dits normaux mais une faible libido peuvent quand même en tirer bénéfice. »
Sans supervision des autorités de santé, les options de traitement varient aussi en matière de sûreté. Susan Davis explique ainsi que les gels et les patchs sont les plus sûrs, tandis que les formes orales et injectables présentent des risques plus élevés, y compris des altérations du métabolisme du cholestérol et un stress potentiel pour le système cardiovasculaire.
QUELLE APPROCHE PRIVILÉGIER ?
Si vous envisagez un traitement à base de testostérone, les experts soulignent qu’il est préférable de le faire sous la supervision d’un clinicien de confiance. « Il est vraiment important de ne pas simplement se diagnostiquer soi-même et d’avoir une expérience transactionnelle avec quelqu’un en ligne sans aucun suivi », dit Lansen.
De manière générale, il existe de nombreux chemins différents vers le bien-être sexuel, et la testostérone n’est qu’un aspect du traitement. D’autres traitements pour la faible libido et les symptômes de la ménopause peuvent inclure la thérapie aux œstrogènes, des ajustements de mode de vie comme la réduction du stress ou l’exercice, et même des médicaments non hormonaux. « Il existe beaucoup d’options, et nous avons tant appris ces dernières années, et nous continuons d’en apprendre davantage », conclut Lansen. « C’est formidable que cette conversation soit au premier plan et que tant de gens en parlent. »
Cet article a initialement paru sur le site nationalgeographic.com en langue anglaise.