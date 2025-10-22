De plus en plus de femmes misent sur la testostérone. Qu'en dit la science ?

Autrefois considérés comme étant uniquement destinés aux hommes, les traitements à base de testostérone pour les femmes sont progressivement devenus l’un des sujets les plus discutés en matière de santé des femmes. « Personne ne parlait de la testostérone pour les femmes il y a quelques années », se souvient Susan Davis, pionnière dans la recherche sur la testostérone appliquée à la santé des femmes et professeure à l’Université Monash. « Maintenant, tout le monde en parle. »

Alors que de plus en plus de femmes cherchent des moyens de gérer les symptômes de la ménopause - des bouffées de chaleur au brouillard cérébral en passant par une faible libido - la testostérone est vantée comme une solution moderne pour retrouver de l’énergie, stabiliser son humeur et améliorer son niveau de concentration. Mais cela inquiète des chercheuses comme Susan Davis. « Alors qu'il y a un intérêt croissant pour la testostérone dans les médias, la majorité de la communauté médicale n’est pas vraiment à jour », relève-t-elle. « Certaines personnes la prescrivent sans vraiment comprendre tous ses effets. »

Pour les femmes, le dosage, la sécurité, les effets à long terme et les utilisations potentielles demeurent peu étudiés.

LA TESTOSTÉRONE PEUT AIDER CERTAINES FEMMES

La testostérone est peut-être mieux connue pour son rôle dans la santé des hommes, mais elle est aussi essentielle pour les femmes. Produite par les ovaires et les glandes surrénales, elle aide à réguler le désir sexuel, soutient la santé des os et des muscles, et contribue à la stabilité de l'humeur et de l'énergie. « La testostérone a été l'une des dernières hormones que nous avons essayé de mieux comprendre » [chez les femmes], explique Nora Lansen, médecin certifiée par la Menopause Society et directrice médicale chez Elektra Health.

Après qu’une grande étude au début des années 2000 a lié certains traitements hormonaux substitutifs (THS) à une augmentation des risques de cancer du sein, d’accident vasculaire cérébral et de caillots sanguins, l’intérêt pour les THS a chuté, et les médecins comme les patientes sont devenus méfiants, même après que des failles dans la recherche ont été mises au jour.

Actuellement, la seule utilisation de la testostérone qui a fait ses preuves pour les femmes est le traitement de la faible libido après la ménopause, appelée trouble du désir sexuel hypoactif (HSDD). « Chaque étude, quelle que soit sa taille, montre un bénéfice par rapport au placebo », souligne Susan Davis.

Malgré cela, de nombreuses femmes qui ont une faible libido ne reçoivent pas le traitement dont elles ont besoin. « Elles vont chez leur médecin et on leur dit simplement, "Vous avez soixante ans, à quoi vous attendez-vous ? C’est normal pour votre âge" », regrette Susan Davis. Si vous êtes déjà ménopausée et que l'absence de libido vous préoccupe ou déséquilibre votre relation amoureuse, alors cela vaut la peine d’envisager un traitement, et la testostérone est une option, explique Nora Lansen.

Cela dit, la libido n'est jamais simple ou linéaire. Toutes les femmes ne verront pas les bénéfices d'un traitement à base de testostérone. Environ 60 % voient un soulagement des symptômes, selon Susan Davis. Le désir sexuel peut aussi être influencé par d’autres facteurs, comme le stress, la dynamique de la relation amoureuse, les traitements médicamenteux et la santé physique générale. Les hormones sont rarement les seules en cause. Pour d’autres femmes, un désir sexuel plus faible n’est pas un problème. « C’est une expérience très personnelle », relève Nora Lansen.

Pour le moment, il n’y a pas assez de données pour recommander le traitement par testostérone pour une faible libido chez les femmes pré-ménopausées.

LES LIMITES DE CE TYPE DE TRAITEMENTS

Une recherche rapide sur Internet fera ressurgir de nombreuses affirmations selon lesquelles les traitements par testostérone peuvent stimuler l’énergie, renforcer les os et aider à préserver les muscles. Mais les scientifiques ne soutiennent pas la plupart de ces affirmations... ou du moins pas encore.