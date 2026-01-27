La recherche sur le cancer du sein aide à combattre le cancer de la prostate

Pendant plusieurs décennies, les oncologues ont traité les patients atteints du cancer de la prostate à l’aveugle. Ils savaient qu’accompagner une radiothérapie d’une hormonothérapie pouvait tuer les cellules cancéreuses plus efficacement que le seul traitement par radiation. Mais, malgré cela, cette approche thérapeutique n’a pas permis à tous les patients de vivre plus longtemps, ni même d’améliorer leurs chances de rémission. De plus, ils ont subi des effets secondaires, similaires aux symptômes de la ménopause, liés à cette thérapie hormonale.

« Tous les cancers sont uniques, alors comment déterminer le traitement qui convient le mieux à chaque patient ? » interroge Daniel Spratt. Il est chaire du département d’oncologie radiothérapie de l’hôpital universitaire du Centre médical Cleveland.

À présent, pour la première fois, un test génomique pour le cancer de la prostate pourrait aider à répondre à cette question. Ce test peut prédire, chez les hommes ayant subi une ablation de la prostate en raison d’une récidive cancéreuse, qui pourrait tirer profit d’une hormonothérapie, et qui n’en aurait pas besoin. Pour développer ce test, Daniel Spratt et son équipe se sont inspirés des méthodes utilisées dans le traitement du cancer du sein.

COMMENT LES MÉDECINS TRAITAIENT-ILS HABITUELLEMENT LA RÉCIDIVE DU CANCER DE LA PROSTATE ?

Lorsque le cancer de la prostate revient après une intervention chirurgicale, les praticiens doivent choisir un traitement : une radiothérapie seule ou combinée à une thérapie hormonale. Jusqu’à présent, ils se fiaient à des facteurs cliniques, tels que le temps écoulé depuis l’opération, l’aspect de la tumeur sous un microscope et le taux de PSA, une protéine présente dans le sang, pour détecter un cancer de la prostate.

Mais cette approche peut être subjective. « Certains [médecins] la préconisent pour tous leurs patients, et d’autres ne l’appliquent qu’à très peu d’hommes », explique Daniel Spratt.

Par conséquent, les soins sont inconstants. De nombreux patients doivent endurer les effets secondaires désagréables de l’hormonothérapie (ostéoporose, prise de poids, dysfonctionnement sexuel et sautes d’humeur). Certains subissent ces symptômes alors même que le traitement est inefficace. La suppression hormonale sur le long terme augmente également les risques de maladies cardiovasculaires, de problèmes cognitifs et de maladies métaboliques. Ces problèmes se retrouvaient aussi chez les patientes atteintes de cancer du sein jusqu’à ce que les chercheurs découvrent comment catégoriser leurs tumeurs.

COMMENT LES SCIENTIFIQUES ONT TROUVÉ LA SOLUTION EN COMBATTANT LE CANCER DU SEIN

À l’instar du cancer de la prostate, le cancer du sein peut être provoqué par les hormones, en particulier par l’œstrogène et la progestérone. Ces hormones s’accrochent aux cellules cancéreuses, activant les gènes qui poussent le cancer à grandir et à se répandre plus vite. L’hormonothérapie bloque cette action, ce qui a pour effet de freiner la croissance du cancer.

Mais certains types de cancer du sein et de la prostate peuvent croître d’autres manières. L’hormonothérapie devient donc inefficace. Chez les patients qui présentent ces cancers, la thérapie ne fera qu’apporter des effets secondaires, sans aucun bienfait.

Les oncologues spécialistes du cancer du sein ont réglé la question de l’éligibilité à une thérapie hormonale il y a plusieurs décennies grâce à un test simple. Conçu par des pathologistes, le test se sert des anticorps qui s’accrochent aux récepteurs d’œstrogène ou de progestérone. Ces anticorps les marquent et les récepteurs deviennent ainsi visibles au microscope. « Nous recommandons à chaque patient qui présente une tumeur positive aux récepteurs d’hormones de suivre une hormonothérapie », déclare Jo Chien, oncologue et chercheuse spécialisée dans le cancer du sein de l’université californienne de San Francisco.

Résoudre le problème posé par le cancer de la prostate s’est avéré plus complexe. Jusqu’à 99 % des cancers de la prostate sont positifs aux récepteurs hormonaux, et pourtant, beaucoup ne dépendent pas des hormones pour croître. Ainsi, tester quelles cellules cancéreuses présentent des récepteurs hormonaux ne peut pas permettre de dire quels patients bénéficieraient le plus d’une hormonothérapie.