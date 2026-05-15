Chaque grossesse remodèle le cerveau, mais pas toujours de la même façon

Parmi ceux-ci figurent les réseaux de l'attention, dorsale et ventrale, qui aident à orienter et à maintenir l'attention, permettant à une mère de suivre plusieurs stimuli à la fois, par exemple à faire la distinction entre un cri de jeu et un cri de détresse.

Parallèlement, le réseau sensorimoteur, chargé du traitement sensoriel et du mouvement, se perfectionne. Cela permet des réactions physiques rapides et coordonnées, comme celles qui permettent à une mère d'ajuster automatiquement sa posture pour porter un enfant tout en attrapant un autre.

Ce changement apparaît également dans la substance blanche, le réseau interne du cerveau. Tandis qu'une première grossesse modifie les réseaux liés au langage et au traitement des relations sociales, une deuxième grossesse semble affecter le faisceau corticospinal droit, essentiel pour le mouvement. À présent, la question de savoir si ces schémas se poursuivent, se stabilisent ou évoluent à nouveau lors d'une troisième grossesse reste ouverte.

LE CERVEAU ÉCHANGE SA MÉMOIRE CONTRE UNE PRÉCISION ÉMOTIONNELLE ET SOCIALE

Un autre changement ne concerne pas tant les zones du cerveau modifiées que la façon dont ces changements sont ressentis. Malgré cette optimisation neuronale, 80 % des mères déclarent souffrir de troubles cognitifs. Un déclin temporaire de la mémoire peut survenir au cours du troisième trimestre de grossesse mais il se résout généralement après l'accouchement.

Les chercheurs expliquent que ces problèmes de mémoire pourraient refléter un changement de priorités plutôt qu'une perte de fonctions. Le cerveau semble privilégier certains types de capacités, par exemple une meilleure régulation émotionnelle et la capacité à anticiper les besoins de son enfant, au détriment d'autres capacités, telles que celle de se souvenir où se trouvent les clés (restées sur la porte).

Ces changements peuvent se manifester dans le comportement d'une mère avant même que celle-ci ne rencontre son enfant. Une étude de 2022 a révélé que l'ampleur des modifications de la substance grise pendant la grossesse permettrait de prédire le comportement de préparation du « nid » pendant le troisième trimestre de grossesse.

MODIFICATIONS CÉRÉBRALES ET SANTÉ MENTALE

Jusqu'à présent, la plupart des recherches se focalisaient sur le cerveau lui-même. Cependant, les premiers résultats suggèrent que ces changements pourraient ne pas se limiter à une restructuration des circuits neuronaux mais qu'ils pourraient également contribuer à les protéger.

L'étude de 2026 a révélé que les femmes présentant des changements cérébraux moins marqués relevaient plus de symptômes dépressifs, ce qui laisse penser que l'ampleur de la réorganisation neurologique pourrait offrir une certaine protection contre la dépression post-partum.

De plus, les exigences liées à la maternité, qu'il s'agisse de la capacité à constamment effectuer plusieurs tâches à la fois, de la régulation émotionnelle ou de l'attention prolongée, semblent développer une résilience cognitive unique. Des études menées auprès de femmes plus âgées suggèrent que les mères présentent souvent une meilleure santé cognitive à un âge avancé que les femmes n'ayant pas eu d'enfants.

« Dans la vie d'une femme, les transitions endocriniennes majeures, notamment l'adolescence et la matrescence, représentent des périodes de remodelage cérébral extrêmement dynamiques », explique Emily Jacobs, directrice de l'Ann S. Bowers Women’s Brain Health Initiative. « À l'adolescence, ces changements cérébraux conduisent à une amélioration des fonctions exécutives, du raisonnement abstrait et des comportements orientés vers un objectif ». Au cours de la matrescence, ce remodelage se poursuit et les exigences constantes liées au fait de s'occuper d'un enfant pourraient contribuer à renforcer la réserve cognitive future.

LE CERVEAU NE SE RÉINITIALISE PAS APRÈS LA GROSSESSE

Des recherches suggèrent que les modifications structurelles du cerveau peuvent durer des années, ce qui indique qu'il ne revient pas simplement à la normale une fois que les taux d'hormones se sont stabilisés. Cependant, une certaine récupération a bien lieu. L'hippocampe, la région du cerveau associée à la mémoire, montre une récupération partielle pendant la période du post-partum. Lors de la deuxième grossesse, le cerveau regagne une partie de son état d'avant la grossesse au cours de la première année de post-partum, mais ne revient jamais complètement à la normale.

Malgré les découvertes des scientifiques, les mécanismes sous-jacents restent flous. Les chercheurs sont capables de cartographier ces changements et même de savoir, à partir d'un scanner cérébral, si une personne a déjà été enceinte, mais ils ne peuvent pas encore complètement expliquer pourquoi le cerveau se réorganise de cette manière.

Dans son nouveau livre, A Mother’s Brain, la neuroscientifique Susana Carmona indique qu'il pourrait exister des processus cellulaires complexes, une croissance de nouveaux neurones et des cascades hormonales que la technologie actuelle n'est pas encore capable d'entièrement détecter. Elle avance également une idée plus spéculative : le microchimérisme fœtal, selon lequel les cellules d'un fœtus pourraient rester dans le corps de la mère, et potentiellement dans son cerveau pendant plusieurs décennies.

De plus, la plupart des recherches existantes ont été menées auprès de populations occidentales, ce qui laisse ouverte la question de savoir si ces schémas varient selon les cultures et les environnements.

Mais ce qui importe peut-être le plus, pour l'instant, c'est que ces recherches soient en cours. Pendant la majeure partie de l'histoire humaine, les changements décrits par les mères ont été ignorés ou minimisés. « Les neurosciences confirment enfin ce que les mères pressentaient depuis longtemps » affirme Susana Carmona. « Nous commençons à présent à comprendre le merveilleux chaos qui règne dans le cerveau d'une mère ».