VIH : pourquoi la PrEP injectable suscite autant d'espoirs

L'ONUSIDA a recensé 1,3 million de nouvelles contaminations en 2025 et 630 000 décès liés au sida dans le monde. En juin, 149 États membres des Nations Unies ont adopté une déclaration fixant de nouveaux objectifs, incluant quarante millions de personnes sous traitement, vingt millions ayant accès à une prévention médicamenteuse, mais aussi une forte réduction de la stigmatisation, des violences et des législations punitives. Cela permettrait d’éviter 3,2 millions de nouvelles infections et 1,3 million de décès liés au sida d’ici à 2030.

En France, environ 5 100 personnes ont découvert leur séropositivité au VIH en 2024, selon Santé publique France. Le chiffre s'est stabilisé après la remontée observée entre 2020 et 2023, mais il ne baisse plus. Plus de la moitié de ces découvertes (56 %) concernaient des personnes nées à l'étranger. Environ 9 700 personnes ignoraient encore leur séropositivité à la fin de l'année.

UN VIRUS CONTRÔLÉ, UNE ÉPIDÉMIE QUI PERSISTE

Le VIH s'attaque au système immunitaire. Il infecte les lymphocytes T CD4, les cellules chargées de coordonner la défense de l'organisme, et les détruit à mesure qu'il se multiplie. Sans traitement, cette érosion aboutit au sida, stade où le corps ne se défend plus contre des infections qu'il repousserait normalement

Les traitements antirétroviraux, des médicaments qui empêchent le VIH de se répliquer sans l'éliminer de l'organisme, ont transformé l’infection en une maladie chronique gérable. La quantité de virus circulant dans le sang, ce qu'on appelle la charge virale, chute alors jusqu'à devenir indétectable par les tests de laboratoire.

Le principe « indétectable = intransmissible » est établi : quand la charge virale devient indétectable sous traitement, le virus ne se transmet plus par voie sexuelle. Une personne diagnostiquée et traitée aujourd'hui a une espérance de vie proche de celle de la population générale.

L'arsenal thérapeutique s'est simplifié, et beaucoup de personnes vivant avec le VIH prennent un comprimé unique par jour. Depuis 2021, une bithérapie injectable à libération prolongée, associant cabotégravir et rilpivirine, permet d'espacer les prises à une injection tous les deux mois, pour les patients dont la charge virale est contrôlée depuis au moins six mois.