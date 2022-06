Allaitement maternel : les scientifiques commencent (enfin) à l'étudier

LA CAUSE, C’EST LA BIOLOGIE

Kelleher soutient que la biologie peut déclencher des difficultés dans le processus d’allaitement, et ce d’une manière que la science commence à peine à explorer.

Plusieurs conditions médicales peuvent interférer avec la lactation. Par exemple, la chirurgie mammaire, qu’il s’agisse d’une mastectomie, d’un agrandissement ou d’une réduction, peut détruire l’architecture de la glande mammaire. Un autre problème de santé rare entraîne un développement insuffisant du tissu mammaire chez certaines femmes pendant la puberté. Les problèmes de thyroïde, le diabète et le syndrome des ovaires polykystiques peuvent aussi tous avoir un impact sur les niveaux d’hormones et perturber l’interaction délicate qui est nécessaire à la production de lait. Enfin, le stress chronique priverait également l’organisme de l’énergie dont il a besoin pour produire du lait.

Mais, selon Kelleher, d’autres facteurs biologiques peuvent aussi affecter la production de lait d’une femme. L’alimentation est le facteur le mieux connu par les chercheurs. L’obésité et la malnutrition affectent toutes les deux les niveaux d’hormones du corps et, selon Parul Christian, le régime alimentaire d’une mère peut avoir une influence sur le profil lipidique et vitaminique de son lait. C’est pourquoi de nombreuses femmes qui allaitent prennent des compléments alimentaires et sont encouragées à suivre un régime sain, et à éviter les déficits caloriques soudains.

Selon Kelleher, la communauté scientifique s’intéresse de plus en plus au rôle que les antioxydants pourraient également jouer dans la réduction du stress oxydatif, un état dans lequel des électrons indésirables dans l’organisme « commencent à attaquer différentes parties de la cellule ». Si ces électrons tuent les cellules de la glande mammaire, ils peuvent rétrécir les alvéoles et les ramener à un état antérieur à la grossesse. Les antioxydants comme le fenugrec, un ingrédient courant dans les suppléments de lactation, aideraient à stabiliser ces électrons.

Cependant, lorsqu’il s’agit de comprendre l’impact de la génétique sur la lactation, Kelleher affirme que « nous avons des millénaires de retard sur l’industrie laitière ». Des années de recherche chez les bovins ont permis d’identifier les gènes qui favorisent une teneur en protéines plus élevée ou une plus grande production de lait. En revanche, les études sur les humains sont très rares et irrégulières.

Les recherches de Kelleher se sont concentrées sur la manière dont les mutations génétiques affectent le transport du zinc dans la glande mammaire. Ce minéral est fortement concentré dans le colostrum. Elle cite également une autre étude récente menée par des chercheurs de l’université d’État de Pennsylvanie, qui a montré qu’une variation dans un gène produisant la protéine lactadhérine était associée à un faible volume de lait. Mais nous ne savons toujours pas pourquoi.

« Nous ne savons même pas ce que fait cette protéine dans la glande mammaire, mais des mutations dans ce gène sont associées à un faible volume de lait », dit-elle. « Cela me semble être une chose importante à comprendre. »

De même, Kelleher souligne qu’une vie entière d’expositions environnementales à des produits chimiques, des microplastiques et d’autres substances nocives pourrait avoir un impact sur la quantité et la qualité du lait produit par les humains. Et il est incroyablement difficile pour les scientifiques de distinguer lesquelles de ces expositions ont pu causer des dégâts.

« Il y a un grand nombre de choses qui peuvent mal tourner, qui tournent mal, et nous ne le comprenons pas encore pour toute une série de raisons tant sociales que politiques et financières », explique-t-elle.

L’AVENIR DE LA RECHERCHE

Par le passé, il a été difficile pour les chercheurs d’obtenir des fonds pour étudier les facteurs biologiques qui affectent l’allaitement. Cela est notamment dû à la discrimination sexuelle que l’on retrouve dans d’autres secteurs de la santé mais, selon Kelleher, résoudre les problèmes liés à l’allaitement n’est pas une priorité pour les personnes en charge des financements qui considèrent le lait maternisé comme une solution de secours adéquate. Seulement voilà, des crises comme le scandale des produits pour bébés Lactalis infectés aux salmonelles en 2018, ont remis en question le recours systématique au lait maternisé.

Les scientifiques l'ont démontré : le lait humain « est riche non seulement en nutriments, mais aussi en substances bioactives qui influencent la santé du bébé, sa croissance, sa maturité et son développement », explique Parul Christian. Elle a plaidé pour une meilleure compréhension de ce processus dans un article publié l’année dernière avec des chercheurs de la Fondation Bill et Melinda Gates et des National Institutes of Health.

Et les financements commencent à affluer. En 2020, la Fondation Gates a soutenu la création de l’International Milk Composition Consortium, qui se concentre sur la manière d’optimiser la valeur nutritionnelle du lait humain. Puis, l’année dernière, les National Institutes of Health américains ont créé leur propre groupe de travail sur l’écologie du lait maternel, en lançant un appel à propositions de recherche.

« Il ne s’agit pas de faire de la recherche pour le simple plaisir de la science », souligne Parul Christian. Une meilleure compréhension de la biologie du lait maternel pourrait changer la vie de millions de femmes dans le monde et de leurs enfants, en particulier dans les milieux à faible revenu où la malnutrition est courante.

Pour Chandra, toute révélation issue de ces recherches arrivera trop tard. Il y a trois ans, elle a donné naissance à son troisième enfant et a renforcé ses propres connaissances sur l’allaitement en devenant une consultante en lactation certifiée.

Chandra a souffert d’une hémorragie du post-partum, un problème rare qui cause des saignements abondants chez une femme dans les jours qui suivent l’accouchement, et qui est connu pour retarder la lactation. Lorsque son lait est enfin arrivé, il lui manquait encore 120 à 180 millilitres. Elle ne saura jamais avec certitude si cela était lié à l’hémorragie ou à un problème biologique plus large.

« J’avais les compétences et la capacité de défendre mes intérêts et une situation professionnelle qui me permettait de tirer mon lait autant de fois que je le souhaitais », dit-elle. « Et malgré tout cela, beaucoup de questions restent encore sans réponse. »