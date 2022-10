En Afrique Centrale, un variant mortel de la variole du singe fait rage

Malekani et les autres sont inquiets face à la menace de la viande de brousse contaminée par la variole du singe arrivant sur les marchés de Kinshasa, la plus grande ville d'Afrique, où elle est perçue comme un luxe avec une certaine nostalgie. Les pays doivent contribuer à réduire la consommation de viande de brousse afin d'empêcher l'émergence d'une nouvelle pandémie, indique Sarah Olson, épidémiologiste pour la Wildlife Conservation Society. « Le problème ne va pas disparaître comme par enchantement, mais cela pourrait réduire la transmission future de la variole du singe et d'autres maladies transmises de la faune à l'Homme. »

Afin d'organiser la riposte face aux maladies infectieuses en harmonisant les politiques nationales, l'Organisation mondiale de la santé se dirige vers un traité pandémique international juridiquement contraignant. Certains chercheurs craignent que le traité ne soit axé sur le traitement des maladies une fois l'humain contaminé au lieu d'empêcher les pathogènes de réaliser un saut d'espèce avant toute chose.

Les sauts d'espèce se produisent lorsque l'Homme empiète sur la nature. L'exploitation forestière, l'agriculture et les villes pénètrent des écosystèmes débordants de vie sauvage. Lorsque la faune sauvage entre dans nos échanges sous forme de nourriture, d'animaux de compagnie et de produits médicinaux, nous risquons l'exposition à des agents pathogènes. De plus, pour les populations pauvres vivant dans les régions reculées d'Afrique, l'accès aux soins médicaux, s'il existe, est souvent inabordable.

Nous pouvons empêcher les sauts d'espèce, déclare Aaron Bernstein, directeur par intérim du Center for Climate, Health, and the Global Environment de la Harvard T.H. Chan School of Public Health, en protégeant les forêts, en interdisant le commerce d'animaux sauvages ou en lui imposant des règles strictes, et en repensant l'agriculture. Autre étape cruciale : aider les habitants des principaux foyers de maladies à trouver un emploi et une source de nourriture autre que la viande de brousse.

« Nous aurons toujours besoin de vaccins, de tests, de médicaments et d'infrastructure de santé publique, » déclare Bernstein, « mais se concentrer uniquement sur cet aspect serait comme tenter de contrer le changement climatique en construisant des digues alors que la production de gaz à effet de serre s'envole. Voilà la situation actuelle avec les maladies infectieuses, déplore-t-il. On dépense des milliards de dollars à essayer de contenir ces maladies après leur apparition, sans prendre en compte leur origine. »