La peste noire marque encore notre génome

QUE LE MEILLEUR GAGNE

« Nous nous intéressions à l’impact des pathogènes sur l’évolution du système immunitaire », explique Luis Barreiro, directeur du laboratoire d’immunogénétique de l’Université de Chicago. « Nous cherchions à savoir si cette pandémie seule, sur une échelle de temps assez courte de cinq ans, avait suffi à pousser l’évolution de notre système immunitaire à favoriser l’augmentation de la fréquence de production de certains gènes. »

Lorsqu’il fait face à un pathogène, notre système immunitaire se met en effet à produire des cellules et des protéines de défense. Pour cela, les cellules immunitaires favorisent l’expression de gènes spécifiques, qui restent normalement en dormance lorsque le corps est sain. L’objectif de l’étude américano-canadienne était donc de déterminer si la peste de 1348 avait modifié notre système immunitaire.

« Nous avons étudié la fréquence de l’expression des gènes des personnes mortes avant, pendant et après l’épidémie », explique Hendrick Poignar, directeur du Centre de l’ADN Ancient de l’Université McMaster de Hamilton. « C’est ce qui rend cette étude unique dans la sélection des échantillons. Nous voulions savoir si la moyenne des personnes qui ont succombé à la peste présente un changement dans la fréquence d’expression des gènes du système immunitaire. [L’idée est que], si elles mouraient, elles présentaient des allèles les rendant vulnérables, tandis que si elles survivaient, elles avaient des allèles qui les protégeaient. »

Les gènes peuvent en effet être présents en plusieurs variantes dans le code génétique, on parle alors d’allèles. Par exemple, tous les humains possèdent le gène codant pour la couleur de leurs cheveux, mais certains peuvent présenter un allèle blond, tandis que d’autres présentent un allèle brun.

La fréquence de la présence de chaque version dépend alors de celle qui a été favorisée par l’environnement. Plus le gène donne de chances à son porteur de se reproduire, plus il sera fréquent. Plusieurs paramètres peuvent influencer la fréquence d’un allèle, tels que la préférence des partenaires, mais aussi, et surtout, la capacité à survivre pour pouvoir ensuite transmettre ses gènes.

Selon le Dr Poignar, la peste bubonique présentant un taux de mortalité de 30 à 50 % (contre 2 à 5 % pour la grippe espagnole et 0,5 % pour la COVID-19), elle représente un important évènement de sélection des gènes impliqués dans la réponse immunitaire. Le moindre avantage génétique avait ainsi de très grandes chances d’être sélectionné et de voir sa fréquence d’apparition exploser après l’épidémie.

Dans le cas de la peste, il s’agissait donc d’identifier quels allèles des gènes immunitaires étaient présents chez les victimes, et chez les survivants de l’épidémie. De cette manière, les chercheurs ont souhaité déterminer si l’épidémie avait entrainé ou non une modification des allèles immunitaires les plus courants dans la population européenne.

Afin de minimiser les risques d’interférences dues à d’autres évènements de sélection, tels que la tuberculose ou les famines qui ont précédé la peste noire, les individus étudiés ont été soigneusement sélectionnés grâce aux connaissances archéologiques de l’épidémie.

L’ADN a été extrait de plusieurs sites connus, en Angleterre et au Danemark, dont le cimetière de East Smithfield. Utilisé exclusivement pour enterrer les victimes de la peste entre 1348 et 1350, ce dernier rassemble près de 636 individus, dont la mise en terre a été soigneusement recensée : une source de matériel génétique inestimable pour les chercheurs.

« L’ADN se dégrade très vite post-mortem, mais il finit par atteindre un plateau, selon le contexte de l’environnement [entourant le corps] et le type de tissus », précise le Dr Poignar.

« Les tissus mous se dégradent très vite […], mais [l’ADN] dans les os est moins exposé à la dégradation. Une fois que toutes les enzymes cellulaires ont disparu, tout dépend de l’environnement. Ce n’est pas tant une question d’âge, mais bien plus de contexte. »

« La plus grosse crainte vis-à-vis de l’ADN Ancient, surtout chez l’Homme, est qu’il est très facile de contaminer un échantillon », souligne le Dr Barreiro. « Désormais, nous avons de nombreux moyens de les distinguer, aussi bien par informatique que par notre méthode d’échantillonnage, parce que l’ADN Ancient présente des motifs de dégradation particuliers que nous pouvons identifier. »