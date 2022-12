À quelles heures devrions-nous prendre nos repas ? Ce qu'en dit la science

QUEL EST LE MEILLEUR MOMENT POUR MANGER ?

Naturellement, notre horloge biologique et notre horloge alimentaire ne s’accordent pas toujours entre elles : nous avons envie de manger le soir, mais nous fonctionnons mieux lorsque nous mangeons plus tôt. Des recherches ont démontré que, même en l’absence de lumière et de repères temporels, l’heure à laquelle nous avons le plus faim se situe aux alentours de 20 heures, et le moins faim vers 8 heures du matin.

Cet instinct de base, qui était un avantage au début de l’existence humaine, pourrait bien être néfaste dans notre mode de vie actuel. L’une des hormones les plus importantes de l’organisme dans la gestion de la nourriture est l’insuline, dont le rôle est de réguler la quantité de glucose dans le sang.

Selon des études menées sur des animaux, la sécrétion d’insuline et la réponse de l’organisme à cette hormone suivent un rythme circadien. Les scientifiques ont examiné à quel moment de la journée les mammifères sont les plus sensibles et les plus résistants aux effets de l’insuline, et ont constaté que la sensibilité est la plus élevée pendant les phases actives (autrement dit, lorsqu’ils sont éveillés). Par exemple, quand une souris est active, ses muscles bougent et elle a donc besoin de plus d’énergie (sous forme de glucose) pour fonctionner de manière optimale. L’insuline aide à faire passer le glucose dans les cellules musculaires.

En revanche, c’est pendant leurs heures de sommeil habituelles que les animaux sont normalement les plus résistants à l’insuline. Et des études suggèrent que le même phénomène se produit chez l’être humain. L’heure de la prise des repas a un effet important sur l’évolution de la glycémie : ainsi, si vous prenez le même repas le matin et le soir, votre glycémie augmentera davantage le soir que le matin.

