La découverte du fossile de ce petit lézard fait reculer l'apparition du lézard moderne de 30 millions d'années.

Les chercheurs le savent mieux que personne : les avancées de la technologie permettent parfois de tirer des informations inédites d’artefacts déjà connus. Les scanners, IRM et autres techniques d’imagerie médicale sont ainsi couramment utilisés dans les milieux de l’archéologie et de la paléontologie afin d’aborder dépouilles et vestiges sous un angle différent.

C’est avec cet objectif en tête que Mike Benton, David Whiteside et leur équipe se sont mis à étudier les spécimens de la collection de Pamela Lamplugh Robinson. Paléontologue à l’University College de Londres spécialisée dans la faune du Trias, cette dernière avait déterré un fossile de lézard sur le site de Cromhall, dans le Gloucestershire, au sud de l’Angleterre.

« Pamela Robinson avait étudié la majorité de ses échantillons de son vivant, mais elle n’a pas eu le temps d’examiner celui-ci », raconte Mike Benton, professeur et chercheur de l’Université de Bristol, et co-auteur de l’étude.

C’est au cours de ces analyses que les chercheurs britanniques sont parvenus à décrire Cryptovaranoides microlanius, un petit lézard vieux de 200 millions d’années. Long d’une vingtaine de centimètres, il aurait vécu au cours du Trias, aux côtés des premiers mammifères et dinosaures.

Grâce aux nouvelles techniques d’analyse et à l’utilisation de scanners modernes, les chercheurs ont pu étudier les restes du petit lézard en détail, et ont ainsi identifié de nombreuses caractéristiques permettant de le rattacher à l’ordre des Squamates.

Ce groupe, qui rassemble la majorité des reptiles actuels, serait apparu il y a 240 millions d’années et aurait peu à peu évolué pour devenir les lézards que nous connaissons aujourd’hui en acquérant différentes caractéristiques spécifiques.

La découverte de Cryptovaranoides microlanius vient cependant remettre l’histoire évolutive de ce groupe en question. Présentant de nombreuses caractéristiques modernes, le petit fossile pourrait être le spécimen marquant la transition des squamates primitifs aux squamates modernes.

Cette découverte change tout pour les paléontologues, qui pensaient jusqu’alors que cette transition avait eu lieu 30 millions d’années plus tard.