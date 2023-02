La "graisse brune" pourrait retarder le vieillissement

REPROGRAMMATION ET RÉGÉNÉRATION

Que se passerait-il si l'on pouvait transformer la graisse blanche d'une personne en graisse brune, grâce à ce que l'on appelle la « régénération tissulaire induite » – en utilisant la reprogrammation pour transformer un type de cellule en cellules souches pluripotentes ? Et si l'on pouvait activer des gènes spécifiques pour faire fonctionner ces cellules comme des cellules de tissus adipeux bruns ? Et si ces nouvelles cellules de tissus adipeux bruns pouvaient ensuite être réinjectées dans le corps de la personne ?

Pour réaliser ce processus, deux découvertes distinctes et importantes seraient nécessaires. Comme indiqué précédemment, les cellules souches pluripotentes induites à partir de cellules adultes sont très prometteuses. Shinya Yamanaka, au Japon, a ramené des cellules adultes à leur état embryonnaire d'origine : à ce stade, elles peuvent encore se transformer en de nombreuses cellules différentes et former de la graisse brune, de la graisse blanche, le cœur, le cerveau, les reins, etc. Yamanaka a procédé à ce retour en arrière en activant quatre gènes (désormais appelés les « facteurs Yamanaka »), ce qu'il a pu faire en activant quatre interrupteurs embryonnaires.

Ainsi, après avoir transformé des cellules adipeuses blanches adultes en cellules pluripotentes, le groupe de recherche a procédé à quelques modifications épigénétiques supplémentaires pour obtenir des cellules adipeuses brunes. Les scientifiques ont ensuite cultivé ces dernières, et les ont rendues non immunogènes en activant un autre gène qui a permis de modifier l'expression des protéines à la surface des cellules. Ils ont ainsi pu réinjecter la graisse brune à des moutons gras, sans que ceux-ci la rejettent par la suite.

Une fois que les études sur les humaines auront commencé, il devrait falloir moins de cinq ans pour que cette capacité à transformer la graisse blanche en graisse brune change vraiment la donne. La graisse brune nous rendra probablement beaucoup plus minces et réduira les risques de diabète, de maladie cardiaque, de cancer, d'arthrose et de démence.

AMÉLIORER LA LONGÉVITÉ

Depuis 1974, l'accroissement du taux de graisse blanche est l'une des principales causes de la diminution de la durée de vie, de l’apparition de maladies et de l'augmentation du nombre d’individus souffrant de maladies chroniques comme l'arthrose, le diabète de type 2 et de nombreux cancers. De nombreux symptômes du vieillissement, tels que la fatigue et le manque d'énergie, sont dus à la destruction biologique et à l'inflammation qui résultent de l'excès de graisse blanche. L'accumulation de ce tissu adipeux dans la société a fait baisser l’espérance de vie.

Bien que des traitements médicaux aient permis d'atténuer une grande partie des maladies et des évolutions dans l'espérance de vie causées par la graisse blanche, les humains continuent d'accumuler un excès de graisse blanche. Ce phénomène est majoritairement dû à la consommation d'aliments contenant des graisses saturées, et d'aliments qui provoquent une augmentation trop rapide du taux de sucre dans le sang.

Si les scientifiques trouvent un moyen de remplacer la graisse blanche par de la graisse brune, les risques inhérents aux maladies inflammatoires comme l'arthrose, le diabète, les maladies cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux et les dysfonctionnements cérébraux, pourraient baisser considérablement, à l'inverse des niveaux d'énergie qui pourraient quant à eux connaître une amélioration. En d'autres termes, sur le plan fonctionnel, nous deviendrions plus jeunes.