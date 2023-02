La ménopause transforme le corps, et la science commence enfin à le comprendre

Lorsqu’elles atteignent la cinquantaine, toutes les femmes passent par la phase de transition hormonale qu’est la ménopause. Cet événement biologique important, bien qu’il concerne plus de la moitié de la population mondiale, a longtemps été tabou dans notre société. Selon Nanette Santoro, présidente du département d’obstétrique et de gynécologie de la faculté de médecine de l’Université du Colorado et chercheuse de longue date sur la ménopause, ce n’est que depuis quelques années que l’on discute plus ouvertement de celle-ci, et ce aussi bien chez les personnes concernées que dans les médias.

La grande majorité de ce que nous savons de la ménopause provient de l’étude SWAN (Study of Women’s Health Across the Nation), une enquête épidémiologique qui a suivi près de 3 000 femmes aux États-Unis depuis 1994. C’est un bon début, mais si l’on souhaite répondre aux nombreuses questions qui subsistent, d’autres études de cohorte bien plus importantes devront être réalisées, soutient Santoro. C’est SWAN, par exemple, qui a révélé que les femmes souffrant de bouffées de chaleur fréquentes et persistantes couraient un risque accru de maladie cardiovasculaire. Et c’est également cette étude qui a confirmé les observations faites depuis longtemps par les femmes, à savoir que, pendant la ménopause, la masse maigre du corps diminue et la quantité de graisse augmente, même si le poids global ne fluctue pas nécessairement.

En outre, d’autres recherches ont permis de mieux comprendre les causes et les mécanismes biologiques qui engendrent l’un des symptômes phares de la ménopause : les bouffées de chaleur. Des chercheur.ses de l’Université d’Arizona, de l’Université de Caroline du Nord et d’autres établissements ont en effet découvert que la diminution des œstrogènes dans l’hypothalamus du cerveau provoquait l’hypertrophie de certains neurones, entraînant une agitation dans les sections de cette région du cerveau qui sont impliquées dans la régulation de la température. Cette importante découverte devrait déboucher sur de nouvelles thérapies ciblées, et non hormonales.

(À lire : Est-il possible de guérir les bouffées de chaleur ? Un traitement serait à notre portée.)

LES ORIGINES DE LA MÉNOPAUSE

Tout commence avec la périménopause.

Dès leur naissance, toutes les femmes possèdent dans leurs ovaires tous les ovules (ovocytes) dont elles auront besoin au cours de leur vie. Ces ovules sont entourés de granulosa, des couches de cellules qui sont responsables de la production des hormones, telles que les œstrogènes. Lorsque les femmes atteignent la quarantaine, le nombre d’ovules et leur viabilité ont déjà commencé à diminuer, et la production d’œstrogènes décline.

Ce phénomène, associé à une libération également moins fréquente des ovules, entraîne des cycles menstruels irréguliers. Lorsque plusieurs cycles ont une semaine ou plus de retard, et ce pendant plusieurs mois, on dit que la femme entre en périménopause (ou préménopause).

Bien que cette étape commence généralement entre 45 et 50 ans, il est normal de la voir commencer entre 40 et 55 ans. Elle peut durer entre deux et huit ans. Selon Nanette Santoro, plutôt que la baisse absolue des niveaux d’hormones, ce serait leur fluctuation qui provoquerait les symptômes associés à la ménopause.

La fertilité diminue lors de cette phase, mais d’après la North American Menopause Society (NAMS), l’ovulation (et donc la grossesse) sont toujours possibles, raison pour laquelle le groupe recommande le maintien de la contraception pendant cette période.

QUE SIGNIFIE LE TERME « MÉNOPAUSE » ?

Bien que de nombreuses femmes qualifient l’ensemble du processus de « ménopause », techniquement, ce terme désigne le moment où les taux d’œstrogènes sont si faibles que l’ovulation et les menstruations cessent de façon définitive.

Pour déterminer si une femme est ménopausée, certains médecins mesurent les taux d’hormone folliculo-stimulante (FSH), qui augmentent lorsque l’ovulation diminue. Ce marqueur n’est toutefois pas précis, car les taux ne sont pas fixes, comme l’explique Jackie Thielen, directrice de la Women’s Health Specialty Clinic de la Mayo Clinic.

Après l’étape de la ménopause, et pour le reste de leur vie, les femmes entrent en phase de postménopause.

LA MÉNOPAUSE PRÉCOCE

Un petit nombre de femmes sont naturellement ménopausées avant l’âge de 40 ans : on parle alors de ménopause « précoce ».

Certaines femmes peuvent également, après avoir subi des traitements médicaux qui retirent ou endommagent gravement les deux ovaires (comme la chirurgie du cancer, la chimiothérapie et la radiothérapie), être immédiatement ménopausées. En raison de ces changements hormonaux soudains, selon la NAMS, les symptômes de la ménopause induite sont généralement plus sévères.

LES SYMPTÔMES COURANTS DE LA MÉNOPAUSE

Les bouffées de chaleur : Jusqu’à 80 % des femmes connaissent ces symptômes vasomoteurs (VMS), qui se manifestent par une sensation soudaine et intense de chaleur dans la partie supérieure du corps, tandis que l’élargissement des vaisseaux sanguins provoque une rougeur sur la peau.

Ces bouffées durent généralement entre 1 et 5 minutes, et peuvent se produire plusieurs fois par jour, indique la NAMS. On qualifie de sueurs nocturnes les bouffées qui se produisent pendant la nuit et qui sont accompagnées d’une transpiration abondante. Les bouffées de chaleur peuvent cesser lorsqu’une femme atteint la ménopause, mais peuvent également se poursuivre jusqu’à dix ans, voire plus.

Certaines femmes ne sont que très peu gênées par les bouffées de chaleur, tandis que d’autres les trouvent débilitantes. « Ces symptômes ne sont pas anodins. Ils ont un impact sur la vie de nombreuses femmes, sur leurs relations, et sur leur capacité à faire leur travail », explique Stephanie Faubion, directrice du Mayo Clinic Center for Women’s Health et directrice médicale de la NAMS.

Les troubles du sommeil : Selon le bureau de la santé des femmes du département de la Santé et des Services sociaux des États-Unis, les variations des niveaux de progestérone peuvent entraver la capacité à s’endormir et à rester endormie. Les sueurs nocturnes rendent également le sommeil difficile.