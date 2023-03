Gabon : l'iboga, cette plante psychotrope si convoitée

De plus en plus, on se tourne vers l’ibogaïne pour traiter le trouble de stress post-traumatique, en particulier chez les anciens combattants. Dans le même temps, les scientifiques tentent encore de comprendre comment l’ibogaïne aide les personnes souffrant de toxicomanie à sortir de leurs addictions et à échapper au douloureux processus du sevrage. S’il s’avère que l’ibogaïne prévient bel et bien les rechutes, « il y a des chances qu’elle transforme totalement le domaine de l’addictologie », prédit Deborah Mash, professeure émérite de l’Université de Miami et P-DG de DemeRx, entreprise travaillant à obtenir une autorisation de la Food and Drug Administration (FDA) pour l’ibogaïne.

Mais derrière le flot d’histoires de vies changées et sauvées se cache une vérité gênante : l’iboga et l’ibogaïne utilisés par des cliniques du monde entier proviennent en grande partie de plantes cueillies illégalement dans les forêts du Gabon et exfiltrées en contrebande depuis le Cameroun.

« Nous savons que l’iboga quitte le Gabon pour être vendu sur Internet », indique Natacha Nssi Bengone, directrice générale adjointe du Ministère de l’eau, des forêts, de la mer et de l’environnement du Gabon. « C’est fait sans l’accord du Gabon. »

Selon Max Ondo, directeur du service social de l’association Conservation Justice, dont le but est de mettre un terme au trafic illégal des espèces au Gabon, les Camerounais sont les principaux trafiquants d’iboga. Ils achètent un iboga pour « quelque chose comme 15 euros » et de retour au Cameroun, ils en vendent les racines « en ligne, pour plus cher, à des Européens ou à des Américains », explique-t-il.

Si l’ibogaïne « sauve bel et bien des vies », commente Kirran Ahmad, clinicien-chercheur de l’Imperial College de Londres et spécialiste des psychédéliques, dont le rôle chez Blessings of the Forest est de faire en sorte qu’il y ait un bénéfice mutuel entre le Gabon et l’Occident, le « récit de ce qui se passe au Gabon » est généralement absent du rapport qu’entretiennent les Occidentaux qui en prennent. « C’est du Gabon qu’on a extrait les esclaves et, pour moi, ce qui se passe avec l’iboga est un nouveau processus extractif », déplore-t-il.

Le nouveau programme de production d’iboga équitable vise à résoudre ce problème en proposant une alternative légale et durable. La démarche a toutefois ses détracteurs et l’avenir dira si les praticiens et les cliniques de l’étranger soutiendront le programme en choisissant de se procurer de l’iboga issu du commerce équitable plutôt que de continuer à acheter de l’iboga moins cher, et probablement de contrebande, sur Internet. Ce qui se joue, selon Denis Massande, président de l’Association pour le développement de la culture des peuples pygmées du Gabon, ce sont les droits des communautés autochtones du Gabon et l’avenir d’un morceau crucial de l’héritage culturel et écologique gabonais.

« Nous n’avons jamais refusé de partager l’iboga avec les autres, fait observer Denis Massande. Mais maintenant que ce commerce de l’iboga a gagné en notoriété dans le monde entier, si on ne met pas de régulation en place, l’iboga disparaîtra. »

LA PHARMACOPÉE DE LA NATURE

Des traces de charbon découvertes par des archéologues dans un grotte gabonaise indiquent que les autochtones de la région ont recours à l’iboga depuis 2 000 ans au moins. Selon la légende, des Pygmées babongos auraient découvert les effets psychoactifs de l’iboga après avoir observé des animaux en consommer. Les Pygmées auraient ensuite fait part de leur découverte aux Bantous, qui sont aujourd’hui majoritaires dans la population gabonaise.