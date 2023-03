À l'assaut du volcan le plus isolé de la planète

Au mois de novembre, Emma Nicholson a donc pris la tête d'une expédition de la National Geographic Society visant à réaliser la première ascension du mont Michael pour confirmer la présence d'un lac de lave au fond du cratère. La mission a également permis de réaliser diverses expériences au bénéfice de la recherche sur le comportement des volcans. Les scientifiques essaient toujours de perfectionner leur interprétation des signaux et des mécanismes récurrents. Lesquels pourraient annoncer une éruption ? Les signaux observés sur un volcan peuvent-ils être appliqués à un autre ? Les réponses à ces questions pourraient être apportées par les lacs de lave, notamment à travers leur activité au sein des cratères volcaniques.

ZOOM SUR LES VOLCANS

Les lacs de lave comptent parmi les structures géologiques les plus rares de la planète. Avec plus de 1 500 volcans actifs sur Terre, le mont Michael n'est que le huitième lac de lave découvert à ce jour. Certains d'entre eux ressemblent aux bains bouillonnants de magma en fusion dépeints dans les films, alors que d'autres sont plus instables, allant même jusqu'à se vider complètement selon les conditions de pression du système.

Généralement, après une éruption, la lave exposée à l'atmosphère refroidit pour former un couvercle de roche solide qui emprisonne la chaleur et les gaz du volcan. Comme nous l'explique Nicholson, « il faut un équilibre parfait entre la chaleur provenant de la cheminée du volcan et le rythme de refroidissement de la lave pour que celle-ci reste en fusion » et forme un lac de lave.