Pourquoi les punaises de lit sont partout et s’adaptent à tout (ou presque)

Sur les réseaux sociaux et sur les chaînes d’information, on a pu assister à une avalanche de vidéos de punaises de lit rampant dans les recoins rembourrés de la capitale, des sièges du métro aux fauteuils des cinémas.

Ces insectes ont suscité une grande inquiétude à Paris et dans le reste du monde à cause du nombre de touristes susceptibles de rentrer chez eux avec un resquilleur assoiffé de sang dans leur sillage. « Personne n’est à l’abri », a tweeté Emmanuel Grégoire, premier adjoint à la maire de Paris, pendant la fashion week.

Bien que potentiellement casse-pieds, ces insectes ne transmettent pas de maladies et constituent en général davantage des démangeaisons sources de nuisance qu’une menace grave pour la santé. Des années 1940 aux années 1990, l’usage de pesticides les a rendues invisibles ou presque. Mais ces dernières années, elles ont fait leur retour et ont proliféré dans presque toutes les grandes villes, comme New York et Hong Kong, par exemple. À Paris, la situation présente moins les signes d’un débordement que ceux d’un problème de longue date ; et donne à voir un exemple de ce qui rend ces bestioles si efficaces.

« À mon avis, il y a un problème de punaises de lit latent, et ce depuis longtemps », déclare Zachary DeVries, entomologiste urbain à l’Université du Kentucky. « Celui-ci n’a pas surgi juste au moment de la fashion week. Il s’est trouvé quelqu’un pour s’en apercevoir et pour attirer l’attention dessus […]. Au bon endroit, au bon moment. Ou plutôt, dans le cas présent, au mauvais endroit, au mauvais moment. »

Quiconque a fait l’expérience d’une infestation de punaises de lit chez soi sait que les morsures de Cimex lectularius peuvent entraîner des marques rouges sources de démangeaisons et d’inconfort. Et ces personnes savent sans doute aussi combien difficile est l’éradication des punaises de lit lorsqu’elles se sont installées à l’intérieur, qu’elles se sont nichées dans les tissus et dans les matelas et les coussins.

Une seule punaise de lit a en général une durée de vie de quelques mois et, dans certains cas, d’une année. D’après Zachary DeVries, cela laisse beaucoup de temps à une population pour proliférer.

« Si vous lâchez une seule femelle qui été fécondée chez vous, très vite, elle peut donner naissance à une population qui peut devenir hors de contrôle en l’espace de quelques semaines à quelques mois », prévient-il.

QU'EST-CE QU'UNE PUNAISE DE LIT ?

Les punaises de lit font partie de la famille d’insectes des Cimicidae, qui regroupe une petite centaine d’espèces de petits insectes parasitiques se nourrissant d’animaux au sang chaud. Seules trois de ces espèces sont connues pour mordre les humains, et la plus commune est Cimex lectularius.

Les punaises de lit adultes sont d’un brun rougeâtre, n’ont pas d’ailes, et mesurent 0,5 centimètres environ, soit la taille d’un pépin de pomme. On les confond souvent avec d’autres suceurs de sang comme les puces mais elles se distinguent par leur corps plat et ovale.

« Les punaises de lit sont un problème depuis au moins aussi longtemps qu’il y a une histoire écrite », indique Zachary DeVries. On a découvert leurs minuscules restes dans des tombeaux égyptiens vieux de plus de 3 500 ans. Mais quelle est leur origine ? Les scientifiques ne sont pas encore sûrs de l’identité de l’ancêtre commun des punaises de lit, mais l’une des théories principales concernant les punaises de lit actuelles est que leur apparition a un lien avec les chauves-souris.