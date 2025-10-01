La primatologue Jane Goodall s'est éteinte à l'âge de 91 ans

Elle vit cela chez David Greybeard, le premier chimpanzé à s’approcher d'elle et à accepter « l’étrange singe blanc », comme elle se désignait elle-même. La légende veut qu'un modèle en argile de ce chimpanzé ait été sur son gâteau de mariage lorsqu’elle épousa Hugo van Lawick, le photographe que National Geographic avait envoyé pour documenter son travail. David Greybeard était confiant, calme, déterminé. Goliath, le mâle alpha de son groupe, était tempétueux ; Frodo, un tyran. Plus tard, lorsque Jane Goodall transmit ses recherches de terrain à d’autres pour se consacrer à la mission de sensibiliser et de collecter des fonds pour la préservation environnementale, les études étaient à nouveau consacrées aux individus plutôt qu'aux groupes.

COMMENT JANE GOODALL A REDÉFINI LE COMPORTEMENT ANIMAL

Elle savait captiver une foule, même les habitués du divertissement à Hollywood, et faire une entrée de rock star. Un crescendo de ses pant-hoots emplissait la salle, augmentant en volume : Ho hoo ho hoo HOO HOOO ! Puis, quand les cris s’éteignaient dans le silence, elle surgissait de derrière le rideau sous une ovation. Sa passion tranquille était contagieuse ; les larmes coulaient, et les chèques arrivaient.

Un jour, lors d’une séance de dédicace dans une petite librairie de province, le photographe de National Geographic Nick Nichols lui demanda pourquoi la séance ne se tenait pas dans un lieu plus grand, comme les auditoriums où elle donnait souvent des conférences. Il se souvient de sa réponse : « Elle m’a juste regardé et a dit : “Mais si jamais il y a une personne qui vient aujourd’hui et qui change les choses pour la planète ?” » Même la personne assise à côté d’elle dans un avion pouvait être cet individu.

Jane Goodall voyait comment un animal en cage devenait une version diminuée et avilie de lui-même, ce qui se refletait dans son regard et dans sa manière de se mouvoir. C’était pour elle un impératif moral de changer cela. « Nous devrions être bons envers les animaux parce que cela fait de nous tous de meilleurs êtres humains », confiait-elle à Mary Smith, éditrice photo du magazine qui contribua à faire publier ses récits. Elle influença les National Institutes of Health pour mettre fin à l’utilisation de chimpanzés dans la recherche médicale et réussit à convaincre le secrétaire d’État américain James Baker en 1989 à l'aider à juguler le commerce de viande de brousse africaine.