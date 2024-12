Ce mystérieux phénomène océanique pourrait nous aider à prédire notre avenir sur Terre

En 2011, Bob Pickart se trouvait à bord d’un navire de recherche dans le détroit de Danemark, face à un véritable mystère scientifique.

Alors qu’il étudiait les eaux qui séparent le Groenland et l’Islande avec une équipe de scientifiques islandais, les données ont révélé la présence d’un courant dont personne ne soupçonnait l’existence… et qui circulait dans le sens inverse.

« Je me suis demandé ce que ça pouvait bien être », se souvient Pickart, océanographe physique et chercheur à la Woods Hole Oceanographic Institution, dans le Massachusetts.

Le scientifique est retourné à ses recherches principales, et le mystère de cet étrange courant est resté dans un coin de son cerveau pendant plus de dix ans, et ce jusqu’à ce qu’il décide de se repencher sur le sujet cet été.

Avec un groupe interdisciplinaire de chercheurs, Pickart a traqué le courant, désormais baptisé Iceland Faroe Slope Jet (IFSJ). Pendant six semaines et en plein milieu d’une tempête majeure, ils ont suivi la trajectoire du courant à travers les mers nordiques, en direction du nord de l’Arctique.

Il est essentiel pour les scientifiques de déterminer le point de départ du courant, car ils savent déjà où il aboutit. L’IFSJ, un courant d’eau profonde et dense, commence quelque part dans les mers nordiques et s’écoule vers le sud et l’est, pour finalement s’engouffrer dans le canal des bancs de Féroé, une brèche dans la dorsale sous-marine qui s’étend du Groenland à l’Écosse. De là, ses eaux alimentent la branche inférieure de la circulation méridienne de retournement atlantique (AMOC).

L’AMOC, souvent décrite comme un tapis roulant océanique, est un système complexe de courants océaniques qui redistribue la chaleur autour de la planète et influence les régimes climatiques régionaux.

Les modèles climatiques indiquent cependant la possibilité d’un ralentissement, voire d’un effondrement de l’AMOC face au réchauffement de la planète ; dans les simulations, une quantité trop importante d’eau douce et chaude vient s’injecter et perturber le processus qui permet le bon fonctionnement de cette circulation. Les conséquences d’un tel effondrement seraient catastrophiques : les températures chuteraient dans le nord de l’Europe, le niveau de la mer augmenterait encore plus aux États-Unis, et les moussons de l’hémisphère sud pourraient changer de trajectoire.

La communauté scientifique ne s’accorde pas quant à l’échéance à laquelle ce phénomène pourrait se produire. Alors que le dernier rapport du GIEC suggère que ce déclin aura probablement lieu après 2100, certains scientifiques affirment qu’il est possible qu’un effondrement se produise dès les prochaines décennies. D’autres encore affirment que, si les données montrent que les eaux se réchauffent, le flux est resté stable dans les sections critiques de l’AMOC.

Selon certains experts, dont Dipanjan Dey, professeur adjoint à l’Institut indien de technologie de Bhubaneswar, l’absence de consensus sur les projections modélisées est due au manque d’observations réalisées sur du long terme. Les mesures complètes de l’AMOC ne remontent en effet qu’à vingt ans.

« Nous ne pouvons pas affirmer avec certitude quand le point de basculement sera atteint… Néanmoins, même si nous n’en voyons pas encore toute l’ampleur, nous devrions nous y préparer », affirme Dey, qui n’était pas impliqué dans les recherches de Pickart, mais qui étudie l’impact potentiel de l’AMOC sur les moussons.

C’est pourquoi, à l’âge de soixante-cinq ans, Pickart se retrouvait à devoir s’agripper à des rampes pour pouvoir avancer dans un couloir alors que des vents violents et des vagues importantes secouaient le RV Neil Armstrong. Le chercheur espère que la découverte du point de commencement de l’IFSJ et de son lien avec l’AMOC permettra de combler les lacunes des données actuelles.