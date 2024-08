ASMR : quels sont les bienfaits réellement prouvés par la science ?

Plus tard, regarder des vidéos d'ASMR l'aida à faire face à l'épuisement professionnel, à l'insomnie chronique et à l'anxiété. Mais c'est une rencontre fortuite avec un artiste ASMR qui l'a incitée à créer sa propre chaîne.

« Mes vidéos sont inspirées par mes études de naturopathie ; c'est une manière pour moi de réviser ce que j'ai appris à l'école. Par exemple, si j'ai un examen d'acupuncture à passer, il est possible que je fasse une vidéo où je dessine les méridiens d'acupuncture sur ma sœur. Ou peut-être que je filmerai une inspection de la tête aux pieds en préparation à mes examens physiques. J'ai aussi créé de nombreuses vidéos autour du déclencheur "vérification du cuir chevelu", qui me rappelle ma mère qui jouait avec mes cheveux et expérimentait l'ASMR par ce biais. J'aime rajouter des éléments de médecine traditionnelle chinoise, de guérison spirituelle et de massage dans ces vidéos et discuter des conseils de santé et de développement personnel que j'ai pu trouver. J'essaie généralement d'intégrer des déclencheurs d'ASMR dans mes vidéos de manière plus réaliste et naturelle. »

Coco est convaincue que l'ASMR contribue à rendre les interactions sociales plus étroites et plus intimes, pour ceux qui en font l'expérience directe, ce qui répond à un besoin dans un monde de plus en plus fragmenté et encourage les gens à être plus attentifs aux petites choses qui font leur vie quotidienne.

« Pour découvrir la sensation de l'ASMR, vous avez besoin d'être très attentif à vos sens, c'est-à-dire votre vue, votre ouïe, votre toucher, votre odorat et votre goût. En faisant cela, vous serez capable de vivre pleinement dans le moment présent », explique-t-elle.

DES RÉACTIONS MITIGÉES

Et pourtant, tout le monde ne fait pas l'expérience de l'ASMR. Quand j'essaie d'expliquer ce phénomène à quelques-uns de mes amis, ils me regardent d'un air ahuri. Quand je leur montre une vidéo, j'ai l'impression de leur partager quelque chose d'illicite. Il n'y a aucune réaction, à l'exception de gloussements et de haussements de sourcils. Craig Richard attribue cela à des raisons biologiques, comme des différences de séquençage génétique, à des expériences de vie, à des influences culturelles ou même à des mentalités. Ce serait aussi dû à une incompréhension du phénomène ASMR.

« Cela peut souvent être difficile de comprendre la différence entre le contenu ASMR et l'ASMR en tant qu'expérience émotionnelle ; on confond souvent les deux », explique Giulia Poerio. « Le contenu ASMR comprend les types de stimuli susceptibles de déclencher l'ASMR, comme les chuchotements et les tapotements, chez certaines personnes, mais pas toutes. Mais l'ASMR en tant qu'expérience émotionnelle décrit la sensation de picotements apaisants en réponse à certains stimuli. Puisque les personnes peuvent voir les contenus ASMR en ligne, ils peuvent souvent interpréter n'importe quelle réponse émotionnelle, positive ou négative, comme de l'ASMR.

« Il est également souvent difficile de faire passer l'idée que l'ASMR en tant que sensation existait avant YouTube et le contenu ASMR en ligne », ajoute-t-elle. « Les personnes ont tendance à le signaler dès l'enfance dans des scénarios interpersonnels de la vie réelle, en particulier ceux qui impliquent un toucher doux. »