Endormir votre bébé est un cauchemar ? Ces conseils pourraient vous aider

« Elle fait ses nuits ? », « quel est votre rituel du coucher ? », « le bébé dort dans sa chambre ? ». Voici quelques-unes des questions que la famille et les amis sont les plus susceptibles de poser aux jeunes parents concernant le sommeil de leur bébé.

« Ma mission consiste à rendre ces questions moins stressantes pour les parents », explique Marie-Hélène Pennestri, psychologue spécialiste du développement à l’université McGill.

Selon plusieurs études, le sommeil jouerait un rôle important dans le développement des compétences cognitives. Une étude a ainsi démontré que les nourrissons qui font une sieste d’au moins 30 minutes après avoir appris une nouvelle information s’en souviennent mieux le lendemain que ceux qui n’en ont pas fait. D’autres études suggèrent que le sommeil des nourrissons, en particulier les siestes en journée, aide à l’apprentissage des langues.

« Nous savons que le sommeil est généralement associé à une meilleure santé mentale et physique, ainsi qu’à des capacités cognitives renforcées », souligne la psychologue, qui cherche à comprendre l’importance du cycle d’endormissement et de réveil chez les enfants et des attentes parentales.

Bien que le sommeil soit essentiel quel que soit notre âge, une étude récente réalisée par Marie-Hélène Pennestri montre qu’il n’existe pas de rituel du coucher parfait pour les bébés. Avec son équipe, la psychologue a récemment passé en revue 22 publications afin d’étudier les effets des rituels du coucher et des rythmes de sommeil spécifiques chez le nourrisson sur le développement cognitif et moteur, mais leurs conclusions ne sont pas probantes.

S’il n’existe pas de définition du « sommeil idéal » chez les nourrissons, certaines recommandations formulées par des chercheurs peuvent contribuer à apaiser les inquiétudes des parents.

LA PLUPART DES BÉBÉS NE FONT PAS LEUR NUIT

Si je vous dis « bon dormeur », vous pensez sans doute à un nourrisson qui dort les poings serrés toute la nuit. Pourtant, les bébés sont peu nombreux à bien dormir.

Marie-Hélène Pennestri et son équipe ont cherché à comprendre à quel point le sommeil pouvait varier, même chez un même enfant. Dans le cadre d’une étude, ils ont suivi l’évolution nuit par nuit des habitudes de sommeil et ont découvert que sur 44 nourrissons, seuls trois avaient dormi six heures d’affilées pendant les 13 jours de l’expérience. Le nombre de nuits complètes que les nourrissons faisaient variait grandement et rares étaient ceux qui présentaient un rythme de sommeil prévisible.

« La variabilité et les différences sont grandes d’un bébé à l’autre », insiste Marie-Hélène Pennestri. « Les parents sont suffisamment stressés déjà ; ils n’ont pas besoin de se comparer pour se mettre encore plus la pression ».

Ce qui compte le plus, c’est le nombre total d’heures pendant lesquelles un bébé dort par jour, et même ce chiffre varie grandement, que ce soit d’un nourrisson à l’autre ou chez un même enfant. La National Sleep Foundation préconise entre 12 et 15 heures de sommeil par jour pour un nourrisson, mais entre 10 à 18 heures de sommeil conviennent également. Si le temps de sommeil de votre bébé se situe en dehors de cette fourchette, n’hésitez pas à consulter un pédiatre.

La psychologue recommande également d’aller chez le pédiatre si votre nourrisson ronfle ou ne semble pas éveillé ou alerte en journée, des comportements qui peuvent être le signe d’un problème.

METTRE EN PLACE UN RITUEL

Tout comme les adultes, les nourrissons ont besoin d’une routine de sommeil saine pour bien dormir. Les parents doivent tenir compte de quelques recommandations au moment de mettre en place un rituel du coucher.

« Ce rituel peut être mis en place même lorsque le nourrisson n’a que quelques semaines et ses étapes doivent être suivies dans le même ordre chaque nuit », souligne Mirja Quante, néonatologiste à l’université de Tubingue, en Allemagne.

D’une culture à l’autre, les rituels du coucher semblent améliorer l’humeur des enfants et renforcer la régulation de leurs émotions et de leurs comportements. Les activités apaisantes, comme le fait de chanter, de prendre un bain ou de lire une histoire, sont idéales à intégrer dans un rituel du coucher. En outre, certains éléments, comme les massages, peuvent aider à renforcer le lien entre les enfants et les parents, ainsi qu’à réduire le stress de ces derniers.

Bien qu’il existe une multitude d’activités à faire avant l’heure du coucher, le « rituel doit être court et prévisible », préconise Marie-Hélène Pennestri. Si le temps manque pour donner un bain chaque soir, trouvez une activité plus simple à faire juste avant de coucher bébé.

« Lorsque le bébé a trois mois environ, les parents doivent commencer à le coucher quand il a envie de dormir, mais qu’il est toujours éveillé, pour lui apprendre à s’endormir seul », conseille Mirja Quante. Elle suggère d’utiliser des dispositifs pour mettre en place et renforcer le rituel du coucher de votre nourrisson.

Les applications comme Napper ne sont pas scientifiquement testées, mais elles ont gagné en popularité auprès des parents pour les aider à suivre le rythme de sommeil de leur bébé et prévoir le moment où il sera prêt à faire une sieste.

DORMIR DANS LE MÊME LIT, UNE BONNE IDÉE ?

L’un des sujets les plus controversés qui entourent le sommeil de bébé est le fait de dormir sur la même surface que celui-ci, à savoir dormir dans le même lit. À raison, puisque cette pratique s’accompagne de risques importants.

Dormir avec son nourrisson peut augmenter le risque de suffocation, de strangulation et de chute, qui contribuent toutes au syndrome de mort inattendue du nourrisson (MIN). Tous les décès inattendus d’un bébé de moins d’un an rentrent dans cette catégorie et, de par leur nature, il est difficile d’en identifier la cause avec certitude. En France, entre 250 et 350 enfants sont concernés chaque année selon Santé publique France.

Malgré les risques, certains parents choisissent tout de même de dormir avec leur nourrisson. Dans le cadre d’une étude menée aux États-Unis auprès de parents entre 2009 et 2015, les chercheurs ont découvert que la majorité des parents dormaient au moins de temps en temps avec leur bébé, et ce en dépit des recommandations de l’AAP (Académie américaine de pédiatrie). Mais près de 40 % de ceux qui dormaient ainsi utilisaient des pratiques non sécuritaires pour le faire.

Certains spécialistes ne déconseillent cependant pas totalement cette pratique. « Dans certains cas, dormir avec son bébé est sans conteste dangereux, mais je ne pense pas que cette pratique le soit intrinsèquement », confie Elaine Barry, psychologue spécialiste du développement à Penn State Fayette.

Malgré les risques, faire dormir bébé dans le lit des parents est une pratique relativement populaire dans le monde. Selon Elaine Barry et l’anthropologue James McKenna, les parents choisissent de dormir avec leur nourrisson pour plusieurs raisons, notamment car cela facilite l’allaitement, apaise la mère et le bébé et améliore la qualité du sommeil des parents et du nourrisson.

Bien qu'elle ne soutienne pas spécialement le fait de dormir avec son bébé, Elaine Barry affirme défendre « la possibilité pour les parents de faire ce qu'ils veulent en toute sécurité. C’est pourquoi je ne pense donc pas que nous devrions autant pointer du doigt cette pratique ».

Si les pédiatres peuvent avoir des difficultés à recommander aux parents de dormir avec leur bébé pour des raisons de sécurité, il existe des ressources, dont certaines élaborées par James McKenna, qui visent à aider les parents souhaitant dormir avec leur bébé à le faire en toute sécurité. Elles conseillent notamment d’utiliser un matelas ferme et d'éloigner les peluches ou les oreillers du nourrisson.

ÉCOUTER SON INSTINCT DE PARENT

Outre les nombreux livres à lire pour les jeunes parents, Elaine Barry insiste sur l'importance de s'écouter soi-même et d'écouter son instinct.