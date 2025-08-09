Ashwagandha : alliée contre le stress ou faux remède miracle ?

Tout à coup, l'ashwagandha est partout. L'intérêt grandissant pour les soins naturels associé à l'enthousiasme des célébrités et autres influenceurs a provoqué une explosion de la curiosité envers cette plante médicinale.

Pourtant, l'ashwagandha n'a rien de nouveau, la plante est utilisée dans la médecine indienne traditionnelle, l'ayurveda, depuis des milliers d'années. Avec une telle pérennité, comment ne pas croire aux vertus de celle que les scientifiques appellent Withania somnifera, d'autant plus que les études suggèrent bel et bien que l'ashwagandha procure certains bienfaits en matière de stress, d'anxiété, de sommeil et divers autres aspects de notre santé.

« Le nombre d'études s'intéressant aux plantes comme l'ashwagandha ne cesse d'augmenter, ce qui apporte une validation scientifique à leur usage », déclare Melinda Ring, directrice générale de l'Osher Center for Integrative Health at Northwestern University.

Bien entendu, l'ashwagandha n'est pas un remède miracle. Les scientifiques ne savent pas vraiment quels composants bioactifs de la plante sont bénéfiques ni comment ils fonctionnent. Par ailleurs, les compléments à base d'ashwagandha ne sont pas bénéfiques pour tout le monde ; dans l'ayurveda, ces plantes sont prescrites en fonction des symptômes, de la constitution et des antécédents médicaux du patient, comme nous l'explique Chiti Parikh, cofondatrice du programme de médecine intégrative au sein du Weill Medical College en association avec le New York Presbyterian Hospital. Parikh rappelle également que le mésusage de l'ashwagandha peut entraîner des effets indésirables.

NATURE ET FONCTIONNEMENT

L'ashwagandha (Withania somnifera) est un arbuste sempervirent également appelé ginseng indien. « L'ashwagandha est utilisé depuis des siècles pour divers problèmes de santé, indique Parikh. La plante est souvent qualifiée d'adaptogène : elle aide le corps à s'adapter aux agents stressants et à restaurer l'équilibre. La plante contribue également à réduire l'inflammation, stimuler l'énergie, soulager l'anxiété et améliorer le sommeil. »

Pour réguler la réponse au stress de l'organisme et réduire l'inflammation, l'ashwagandha pourrait compter sur divers composants actifs, parmi lesquels des alcaloïdes tropaniques et des lactones stéroïdiques.

« Différentes parties de la plante d'ashwagandha, comme la racine, les feuilles ou les baies, peuvent présenter des concentrations différentes de composés bioactifs », ajoute Parikh. Parmi ces composés figurent notamment les withanolides, des molécules stéroïdiques naturelles associées à des vertus antioxydantes et anti-inflammatoires pour l'organisme. « Les études suggèrent que les extraits standardisés contenant une forte concentration de withanolides sont les plus efficaces », indique la scientifique.

Ring ajoute que ces composés bioactifs pourraient avoir un impact sur les voies de signalisation, les réactions chimiques qui guident la fonction cellulaire. « Néanmoins, les mécanismes spécifiques par lesquels l'ashwagandha exerce ses divers effets restent un domaine actif de recherche », précise-t-elle.

BIENFAITS

Quels que soient les mécanismes en question, un nombre croissant d'études scientifiques suggèrent que certaines personnes pourraient bénéficier de l'ashwagandha.

Selon plusieurs études de petits effectifs, la plante contribuerait par exemple à soulager le stress. Une revue systématique menée en 2021 a analysé les résultats de sept études différentes impliquant au total 491 adultes en Inde. Des participants souffrant de stress et d'anxiété ont été répartis en plusieurs groupes pour recevoir soit un placebo, soit divers extraits de plantes ou de feuilles d'ashwagandha pendant six à huit semaines. Les participants ayant reçu l'ashwagandha ont rapporté des niveaux de stress et d'anxiété significativement réduits. C'est également le cas pour d'autres études menées en Inde et aux États-Unis sur un total de 250 participants adultes.

Pour Ring, ces études cliniques « offrent des preuves prometteuses » du potentiel de l'ashwagandha à réduire l'anxiété, mais elle ajoute que « la plante doit être intégrée à un plan de soins global qui pourrait inclure des traitements classiques, une modification du mode de vie et d'autres mesures de soutien. »

Le nom de l'espèce, somnifera, dérivé du latin somnifer qui signifie « induisant le sommeil », suggère que la plante est depuis longtemps réputée pour cette propriété. Les études sur le sommeil confirmant cet effet portent également sur de petites populations, mais leurs résultats sont prometteurs. Dans une revue systématique menée en 2021 sur cinq études distinctes, toutes menées en Inde, impliquant 372 adultes recevant un extrait d'ashwagandha ou un placebo, les auteurs signalent un impact « modeste mais significatif » sur l'amélioration de la qualité et de la durée du sommeil, plus particulièrement chez les personnes souffrant d'insomnie.

D'après les études menées chez la souris, un composé pouvant être isolé des feuilles d'ashwagandha, le triéthylène glycol, contribuerait à favoriser le sommeil en agissant sur les récepteurs GABA qui apaisent le cerveau en inhibant l'activité des cellules nerveuses associées au stress ou à la peur.

« Il a également été démontré que l'extrait d'ashwagandha améliorait la vivacité d'esprit et aucun effet secondaire grave n'a été déclaré », indique Ring.

D'autres études, dont certaines en cours, ont exploré les possibles bienfaits de la plante dans le soulagement de l'arthrite, la santé sexuelle et l'infertilité masculine, le diabète ou encore la cognition, notamment la capacité d'attention et la mémoire. Dans la plupart des cas, de plus amples données sont encore nécessaires pour tirer des conclusions.

SÉCURITÉ

« L'utilisation d'ashwagandha semble être sans danger pour la plupart des personnes sur une durée allant jusqu'à trois mois », déclare Barbara C. Sorkin, directrice du Botanical Research Centers Program du National Institutes of Health des États-Unis. « Toutefois, la sécurité de l'ashwagandha n'a pas été démontrée chez les personnes enceintes, allaitantes ou atteintes d'un cancer de la prostate. En outre, les scientifiques ne disposent d'aucune donnée sur l'utilisation d'ashwagandha pendant une durée supérieure à trois mois. »

De manière générale, les effets secondaires restent légers et se limitent à des maux d'estomac ou des nausées. « Cependant, des effets secondaires graves ont été signalés dans certains cas, notamment des problèmes au niveau du foie », indique Sorkin. « L'ashwagandha pourrait également affecter le fonctionnement de la glande thyroïde et interagir avec des médicaments à base d'hormone thyroïdienne de synthèse ou d'autres médicaments. »

Aux États-Unis, les compléments alimentaires ne bénéficient pas d'un cadre législatif aussi strict que celui des médicaments, il peut donc être difficile de connaître la quantité précise de composés actifs présente dans un complément donné. Des plateformes tierces comme ConsumerLab peuvent aider les consommateurs américains à identifier les fabricants qui respectent les normes de qualité. En France, même si les compléments alimentaires sont davantage encadrés, l'ANSES regrette tout de même l'absence d'harmonisation à l'échelle européenne et le manque de précision concernant les teneurs en withanolides des compléments à base d'ashwagandha.

Par ailleurs, Parikh recommande à toute personne souhaitant faire usage d'ashwagandha de consulter au préalable un médecin pour s'assurer de la compatibilité de la plante avec son état de santé et ses éventuels traitements, puis de le consulter à nouveau après un temps d'utilisation.