Le plus vieux médecin encore en activité a 102 ans

NATIONAL GEOGRAPHIC : Vous avez déclaré que la retraite était « l’ennemie » de la longévité. Qu’est-ce qui vous a mené à cette conclusion ?

HOWARD TUCKER : Ce n’est pas seulement le fruit de mon imagination. Il a été documenté que, pour chaque année de travail en plus, le risque de développer une forme de démence diminue. Il est important de continuer à prendre des décisions, à développer ses connexions sociales. Cela ralentit le déclin cognitif. Tout remonte à cette théorie du « utilisé ou perdu ». Si on n’utilise pas son cerveau, on le perd.

Quel conseil donneriez-vous à ceux dont le travail dégrade leur santé ?

J’enjoindrais ces personnes à changer de carrière. Vous savez, j’avais une patiente était si stressée qu'elle faisait plusieurs fois le tour du quartier en voiture avant de pouvoir se rendre à son bureau, où elle était secrétaire. Elle a fait un AVC à quarante-deux ans à cause du stress qu’elle avait accumulé. Le conseil que je lui aurais donné aurait été de trouver un nouveau patron.

Pourriez-vous citer trois habitudes saines que vous appliquez dans votre vie et que vous recommanderiez ?

Rester actif physiquement et mentalement, ne jamais fumer de cigarettes et ne pas cultiver la haine.

Lorsque vous détestez quelque chose, vous vous faites du mal physiquement. Votre pouls et votre pression sanguine augmentent. C’est le même stress que l’on ressent lorsque l’on est anxieux. Enfin, la haine est innée. Quand on déteste une personne, on réhausse notre propre stature émotionnelle, mais ce n’est pas ainsi que cela fonctionne. Il n’y a aucune réalité à la haine, si ce n’est les réponses physiologiques néfastes qu’elle engendre.

Pensez-vous que le problème posé par la cigarette est aussi important chez les jeunes d’aujourd’hui qu’il y a trente ou quarante ans ?

Oui, il l’est. Quand j’étais étudiant en médecine, Alton Ochsner, un chirurgien de la clinique Ochsner (qui s’appelle aujourd’hui Ochsner Health) est venu donner un cours. Il a montré que, dans la génération qui me précédait, très peu de femmes fumaient. Le peu qui fumait le faisait à la maison, jamais dans les rues ou en public. À tel point que l’on considérait le cancer du poumon comme étant une affliction exclusivement masculine, comme le cancer du sein était une maladie qui ne touchait que les femmes. Mais il a apporté des preuves convaincantes : l’augmentation des taux de cancer du poumon corrélait avec l’incidence de la cigarette chez les femmes. C’est ce qui m’a convaincu. Fumer est dangereux.

Bien sûr, tous les médecins n’y croyaient pas. Ils avaient l’habitude de dire à leurs patients : « Commencez à fumer, cela calmera votre appétit et vous détendra. » Mes étudiants en médecine et les internes sont choqués quand je leur raconte que les médecins rendaient visite aux patients dans leur lit d’hôpital, une cigarette à la bouche, et que le patient fumait également dans son lit.

Je pense que c’est un schéma qui pourrait se répéter avec la marijuana. Le gouvernement en vante à présent les mérites, comme on le faisait alors avec la cigarette. Il y a de plus en plus de preuves que, après l’inhalation de marijuana, on observe une baisse de la coordination et que l’intellect s’en retrouve changé. On voit des problèmes cardiaques prématurés, comme des infarctus ou des AVC, et on les ignore.

Est-ce que vous considérez l’alcool de la même manière ?

Pour moi, le mot-clé, c’est la modération. Lorsque l’on me pose des questions sur la longévité, en vrai punk, les réponses que je donnerais, ce serait : le vin, les femmes et la musique. On peut retrouver beaucoup à dire à ce propos. Bien que l’on voie à présent de nouvelles études sur les effets néfastes du vin, même consommé avec modération.

Pensez-vous que l'équilibre alimentaire joue un rôle sur la longévité, et quel est le vôtre ?

Bien que je ne pense pas qu’il existe un régime universel, il est clair que consommer des aliments plus complets et plus sains, au détriment des aliments transformés, frits ou des sucreries, peut aider à prévenir certains problèmes médicaux sur le temps long. Au cours de ma vie, j’ai vu d’innombrables tendances alimentaires aller et venir. Il y aura toujours une nouvelle étude qui vantera les bienfaits ou découragera la consommation de tout et n’importe quoi.

La plupart du temps, je prends un petit-déjeuner de fruits frais et de tartines aux côtés de ma charmante femme. Je n’ai pas souvent faim au moment du déjeuner et, quand je consultais encore des patients, cela m’arrivait de ne pas en prendre. Au dîner, je mange du poulet, du poisson, ou un steak à l’occasion, accompagné de légumes ou de salade. Si on ajoute un petit martini de temps à autre, c’est pour moi le repas parfait. J’admets que je consomme un peu plus de glace et de donuts depuis que j’ai fêté mes cent ans, ce que je ne le faisais dans ma jeunesse.

Bien sûr, nous savons que l’exercice physique est important. Votre routine sportive a-t-elle changé ?

Disons simplement que je règle mon tapis de course beaucoup plus lentement qu’avant mais, pendant cette torture, je dois mettre un programme intéressant à la télévision pour survivre.

En vieillissant, on ne pratique pas une activité sportive aussi vigoureuse, mais il est important de prendre le temps de s’exercer. Cela renforce le cœur et stimule le cerveau. Marcher, c'est bien, surtout pour les personnes âgées, tout comme la course à pied. Il faut continuer à marcher parce que, en fin de compte, on est de plus en plus limité. Les artères sont moins souples, on ne peut pas marcher sur de grandes distances ni très rapidement et notre équilibre n’est pas aussi bon qu’avant. Mais il y a d’autres options, le vélo d’appartement, les steppers, le vélo elliptique, tout ce qui nous stimule.

Avez-vous un hobby pour garder votre cerveau en forme ?