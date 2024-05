Comment gérer le stress au travail et éviter le burnout

L'assistante sociale Tabitha Mims dans son bureau à Alphabet City, parcourt son planning de rendez-vous avec les participants au programme de l'organisation à but non lucratif Community Access, qui propose des logements supervisés et des services sociaux à New York pour les personnes souffrant de troubles mentaux. Tabitha Mims est l'assistante sociale sur place dans l'un des complexes de logements supervisés de l'organisation. Selon les données du Bureau of Labor Statistics, les assistants sociaux cliniques sont les sixièmes plus stressés aux États-Unis. Les besoins élevés et la charge de travail, le haut niveau d'implication émotionnelle et le peu d'influence sur les résultats de leur travail y contribuent probablement. Tout cela coïncide avec les conclusions de l'enquête historique de Whitehall. D'après cette enquête, les chercheurs ont constaté que les employés les moins bien classés dans la hiérarchie sociale souffraient d'un taux de mortalité plus élevé et d'une plus grande incidence de maladies coronariennes que les hauts fonctionnaires qui occupaient les échelons supérieurs de la société. Les fonctionnaires de rang inférieur ont tendance à subir des niveaux de stress plus élevés dans l'exercice de leurs fonctions, en partie parce qu'ils ont moins d'influence sur la prise de décision. Au lieu de cela, ils sont placés dans une situation où ils doivent réagir et cela semble avoir un impact sur leur santé. Bien que Tabitha Mims ne puisse pas contrôler les besoins sociaux immenses, elle essaie de mieux faire respecter la limite entre sa vie privée et son travail, en éteignant son téléphone professionnel après les heures de travail. Elle explique que même ses locataires l'encouragent à prendre des congés pour « se détendre et retrouver un peu de sérénité », reconnaissant que le stress de son travail l'affecte beaucoup.