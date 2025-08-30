Pourquoi certaines familles n’ont-elles que des garçons ou que des filles ?

En théorie, avoir un enfant est comme lancer une pièce : 50 % de chances d’avoir un garçon et 50 % de chances d’avoir une fille. En réalité, les familles composées uniquement de garçons ou uniquement de filles semblent apparaître bien plus souvent que ne le laisserait supposer le hasard.

Une nouvelle étude publiée dans Science Advances montre que ces familles ne sont peut-être pas le fait d'une simple coïncidence statistique. « En grandissant, j’ai remarqué un schéma [de familles composées uniquement de garçons ou de filles], et je me suis toujours demandé si cela relevait purement du hasard ou s’il existait une base biologique », explique Siwen Wang, chercheuse à la Harvard T.H. Chan School of Public Health et co-autrice de l’étude.

Dans cette étude, les chercheurs ont examiné les données des Nurses’ Health Study II et III, deux études longitudinales qui ont recueilli des informations sur des infirmières pendant plusieurs décennies, notamment le nombre d’enfants qu’elles ont eus ainsi que les dates de leurs grossesses. Dans le cadre de l’étude, 58 007 femmes ont donné naissance à 146 064 enfants, avec une moyenne de 2,5 naissances par femme.

Les chercheurs ont constaté un nombre plus élevé que prévu de familles composées uniquement de garçons ou uniquement de filles, ce qui ne pouvait être attribué au seul hasard. « Ce que les données ont finalement révélé, c’est que cela ne semble pas être aussi aléatoire qu’un tirage à pile ou face », affirme Wang.

Les scientifiques tentent maintenant d’expliquer pourquoi. Une explication possible est biologique : certains parents pourraient être prédisposés à avoir des enfants d’un sexe donné. Une autre est comportementale : certains parents pourraient continuer à essayer d'avoir enfin une fille ou un garçon jusqu’à y parvenir, ce qui fausse les chiffres. Quoi qu’il en soit, les résultats suggèrent que les schémas familiaux ne sont pas entièrement accidentels, et pourraient révéler des indices sur l’interaction complexe entre biologie, comportement et reproduction.

LA PRÉFÉRENCE DE GENRE PEUT FAÇONNER DES FAMILLES

Si la biologie n’explique pas entièrement cette tendance, les habitudes comportementales pourraient le faire. Dans une analyse complémentaire réalisée par deux statisticiens et publiée en prépublication, la préférence de genre apparaît comme un facteur moteur majeur des tendances observées dans l’étude initiale. « Lorsque nous examinons les familles ayant trois enfants ou plus, alors nous voyons cette surreprésentation », explique Judith Lok, statisticienne à l’Université de Boston et co-autrice de la prépublication. « Ce n’est pas que le sexe de l'enfant est aléatoire, c’est que les gens continuent d’essayer jusqu’à ce qu’ils soient “au complet” et aient au moins les deux sexes. » Ces résultats n’ont pas encore été évalués par des pairs.

« On peut expliquer l’ensemble de leurs données uniquement par les préférences des parents sur le moment où ils choisissent d’arrêter », indique Marcos Huerta, data scientist et astrophysicien basé en Virginie, qui a mené sa propre analyse indépendante des données. Comme le note Huerta, les tentatives pour contrôler la préférence de genre, comme l’exclusion du dernier enfant né dans une famille ou l’exclusion des familles dites « collectionneuses de coupons », n’étaient pas suffisantes pour éliminer complètement cet effet.

Cette préférence pour avoir « un de chaque » n’est pas nouvelle. Dans une étude de 2023, des chercheurs ont examiné comment les préférences de genre ont influencé les familles depuis 1850, en s’appuyant sur des données de recensement et d’autres ensembles de données plus récents.

Ils ont constaté que la préférence de genre a toujours influencé les décisions de planification familiale, bien qu’elle soit devenue plus marquée ces dernières années. Dans les années 1800, les familles avaient environ 2 % de chances supplémentaires d’avoir un troisième enfant si les deux premiers étaient du même sexe. Ces dernières années, cette probabilité est montée à 6-7 %.