Pourquoi certaines familles n’ont-elles que des garçons ou que des filles ?
Des études montrent que les parents sont plus susceptibles d’agrandir leur famille lorsque leurs enfants sont du même sexe, ce qui crée des schémas qui paraissent biologiques... mais pourraient en réalité être comportementaux.
De nouvelles recherches montrent que le fait d'avoir uniquement des garçons ou uniquement des filles n'est peut-être pas le fruit du hasard. L'âge maternel, les facteurs génétiques et les comportements d'arrêt influencent les schémas de sexualité des enfants.
En théorie, avoir un enfant est comme lancer une pièce : 50 % de chances d’avoir un garçon et 50 % de chances d’avoir une fille. En réalité, les familles composées uniquement de garçons ou uniquement de filles semblent apparaître bien plus souvent que ne le laisserait supposer le hasard.
Une nouvelle étude publiée dans Science Advances montre que ces familles ne sont peut-être pas le fait d'une simple coïncidence statistique. « En grandissant, j’ai remarqué un schéma [de familles composées uniquement de garçons ou de filles], et je me suis toujours demandé si cela relevait purement du hasard ou s’il existait une base biologique », explique Siwen Wang, chercheuse à la Harvard T.H. Chan School of Public Health et co-autrice de l’étude.
Dans cette étude, les chercheurs ont examiné les données des Nurses’ Health Study II et III, deux études longitudinales qui ont recueilli des informations sur des infirmières pendant plusieurs décennies, notamment le nombre d’enfants qu’elles ont eus ainsi que les dates de leurs grossesses. Dans le cadre de l’étude, 58 007 femmes ont donné naissance à 146 064 enfants, avec une moyenne de 2,5 naissances par femme.
Les chercheurs ont constaté un nombre plus élevé que prévu de familles composées uniquement de garçons ou uniquement de filles, ce qui ne pouvait être attribué au seul hasard. « Ce que les données ont finalement révélé, c’est que cela ne semble pas être aussi aléatoire qu’un tirage à pile ou face », affirme Wang.
Les scientifiques tentent maintenant d’expliquer pourquoi. Une explication possible est biologique : certains parents pourraient être prédisposés à avoir des enfants d’un sexe donné. Une autre est comportementale : certains parents pourraient continuer à essayer d'avoir enfin une fille ou un garçon jusqu’à y parvenir, ce qui fausse les chiffres. Quoi qu’il en soit, les résultats suggèrent que les schémas familiaux ne sont pas entièrement accidentels, et pourraient révéler des indices sur l’interaction complexe entre biologie, comportement et reproduction.
LA PRÉFÉRENCE DE GENRE PEUT FAÇONNER DES FAMILLES
Si la biologie n’explique pas entièrement cette tendance, les habitudes comportementales pourraient le faire. Dans une analyse complémentaire réalisée par deux statisticiens et publiée en prépublication, la préférence de genre apparaît comme un facteur moteur majeur des tendances observées dans l’étude initiale. « Lorsque nous examinons les familles ayant trois enfants ou plus, alors nous voyons cette surreprésentation », explique Judith Lok, statisticienne à l’Université de Boston et co-autrice de la prépublication. « Ce n’est pas que le sexe de l'enfant est aléatoire, c’est que les gens continuent d’essayer jusqu’à ce qu’ils soient “au complet” et aient au moins les deux sexes. » Ces résultats n’ont pas encore été évalués par des pairs.
« On peut expliquer l’ensemble de leurs données uniquement par les préférences des parents sur le moment où ils choisissent d’arrêter », indique Marcos Huerta, data scientist et astrophysicien basé en Virginie, qui a mené sa propre analyse indépendante des données. Comme le note Huerta, les tentatives pour contrôler la préférence de genre, comme l’exclusion du dernier enfant né dans une famille ou l’exclusion des familles dites « collectionneuses de coupons », n’étaient pas suffisantes pour éliminer complètement cet effet.
Cette préférence pour avoir « un de chaque » n’est pas nouvelle. Dans une étude de 2023, des chercheurs ont examiné comment les préférences de genre ont influencé les familles depuis 1850, en s’appuyant sur des données de recensement et d’autres ensembles de données plus récents.
Ils ont constaté que la préférence de genre a toujours influencé les décisions de planification familiale, bien qu’elle soit devenue plus marquée ces dernières années. Dans les années 1800, les familles avaient environ 2 % de chances supplémentaires d’avoir un troisième enfant si les deux premiers étaient du même sexe. Ces dernières années, cette probabilité est montée à 6-7 %.
« Lorsque les parents commencent avec deux enfants du même sexe, ils sont plus susceptibles d’avoir un troisième enfant », affirme Todd Jones, chercheur en économie à l’Université d’État du Mississippi et co-auteur de l’étude de 2023. « Cette simple préférence crée une illusion surprenante. Même si chaque naissance est aussi aléatoire qu’un tirage à pile ou face, les familles composées uniquement de garçons ou uniquement de filles sont plus susceptibles de continuer [d'avoir des enfants], ce qui donne l’impression que certains parents sont naturellement plus susceptibles d’avoir des enfants d’un sexe donné. »
Comme le montre la recherche de Todd Jones, cette préférence pour avoir des enfants de sexes différents remonte aux années 1850 et ne fournit aucune preuve d’une préférence pour un sexe en particulier. Les familles avec uniquement des garçons sont tout aussi susceptibles de continuer à avoir des enfants que celles composées uniquement des filles.
EXISTE-T-IL UNE PRÉDISPOSITION BIOLOGIQUE POUR AVOIR PLUTÔT UNE FILLE OU UN GARÇON ?
Bien que les résultats de cette étude soient très probablement liés à la préférence des parents, certaines preuves suggèrent que les parents pourraient également être biologiquement prédisposés à avoir davantage d’enfants d’un sexe donné. Les rapports de naissances ne sont pas parfaitement équilibrés : dans le monde entier, environ 105 garçons naissent pour 100 filles, ce qui donne un léger avantage statistique aux garçons. Il existe également un phénomène bien documenté, appelé « effet retour du soldat », qui montre une augmentation du nombre de naissances de garçons après des guerres majeures.
La raison biologique de ces déséquilibres dans les ratios de naissances demeure inconnue, bien que plusieurs théories existent. L’une porte sur le moment de la conception, suggérant que la phase du cycle menstruel pourrait influencer la probabilité de concevoir un garçon ou une fille. Certaines études ont montré que des rapports sexuels plus proches de l’ovulation augmenteraient légèrement les chances d’avoir un garçon, bien que les résultats soient incohérents et difficiles à confirmer à grande échelle.
Une autre piste examine le pH de l’utérus, qui pourrait déterminer quels spermatozoïdes réussissent à atteindre l'ovule. Les spermatozoïdes porteurs du chromosome X (produisant une fille) et ceux porteurs du chromosome Y (produisant un garçon) diffèrent légèrement par leur structure et leur résistance, et certains environnements chimiques pourraient favoriser l’un plutôt que l’autre.
Une troisième théorie suggère qu’une phase folliculaire plus courte serait liée à une probabilité accrue de concevoir un garçon, tandis qu’une phase plus longue serait associée à la conception d’une fille. Le mécanisme reste mal compris, mais il pourrait être lié à la manière dont les changements hormonaux modifient l’environnement utérin ou la réceptivité de l’ovule.
D’autres recherches ont examiné si la physiologie de la mère — comme les niveaux hormonaux, la disponibilité en glucose ou les réponses immunitaires — pouvait influencer subtilement les probabilités en faveur d’un sexe. Certaines études, par exemple, ont trouvé que des niveaux plus élevés de glucose chez la mère au moment de la conception étaient associés à une plus grande probabilité de naissances masculines. À l’inverse, des niveaux plus bas ont été liés à des naissances féminines. Une étude de 2008 publiée dans Proceedings of the Royal Society B a rapporté que les femmes ayant une consommation énergétique plus élevée au moment de la conception avaient plus de chances de donner naissance à des garçons. Toutefois, des études ultérieures ont eu du mal à reproduire systématiquement cette observation.
Les facteurs hormonaux pourraient aussi jouer un rôle. Des niveaux élevés de cortisol — une hormone du stress — chez les mères ont été associés de façon préliminaire à la naissance de filles, possiblement parce que les conditions stressantes rendent les embryons masculins moins susceptibles de survivre aux premiers stades du développement. Ces associations sont modestes, souvent incohérentes d’une étude à l’autre, et difficiles à confirmer sur de grandes populations.
Enfin, certaines théories s’intéressent aux caractéristiques du père. Quelques études suggèrent que les hommes plus grands, plus riches ou affichant des niveaux d’agressivité plus élevés pourraient être plus susceptibles d’avoir des fils. Les preuves restent limitées et controversées, mais soulèvent la possibilité que la biologie ou le mode de vie paternels puissent également jouer un rôle dans la détermination du sexe de l'enfant.
Cependant, les preuves soutenant l’existence d’une prédisposition biologique à avoir des enfants d’un sexe donné restent minces, en raison de la complexité inhérente à ce type de recherches.
« Il est généralement très difficile d’étudier la reproduction humaine, car elle n’est pas seulement biologique, elle est aussi comportementale », explique Wang. « Elle est limitée par le nombre d’enfants que les humains peuvent avoir dans leur vie, selon leur situation économique et leur désir d'avoir une famille plus ou moins grande. »
Cet article a initialement paru sur le site nationalgeographic.com en langue anglaise.