Ce scientifique oublié est à l’origine de la découverte de l’ADN

Selon Ralf Dahm, Friedrich Miescher savait qu’il avait réalisé une découverte monumentale, et il voulait s’assurer que le monde entier le sache.

PERSONNE NE VEUT ENTENDRE PARLER DE PUS

Avant que Friedrich Miescher ne puisse publier ses travaux, il subit une série de contretemps. Tout d’abord, il dut attendre deux ans pour publier son article, le temps que Felix Hoppe-Seyler vérifie son travail. Cela était dû à une certaine prudence, car l’un des anciens étudiants du scientifique avait affirmé à tort avoir découvert une nouvelle substance qui n’était en fait qu’un « mirage chimique », explique Kersten Hall.

En 1871, Friedrich Miescher publia ses résultats dans un article intitulé Sur la composition chimique des cellules de pus. « Ce n’est pas un titre qui tient en haleine », relève Kersten Hall.

Comme si le titre seul ne suffisait pas à décourager de lire l’article, Friedrich Miescher enfouit le cœur de sa découverte à la dix-neuvième page, sur vingt. « Il faut se frayer un chemin à travers des analyses chimiques de cellules d’un ennui terrible et dont on peut n’avoir rien à faire du tout pour découvrir qu’il a en fait révolutionné la biologie », commente Ralf Dahm.

Il n’avait rien non plus de tangible à montrer pour prouver ses conclusions. « L’ADN, à l’époque de Miescher, était un concept abstrait, poursuit Ralf Dahm. C’était une molécule avec des propriétés quelque part dans la cellule. »

« Il y a cette lettre qu’il a écrite dans laquelle il dit : “Cela fait maintenant plusieurs années que j’ai dû m’habituer à l’idée que mes travaux ont un caractère d’urgence qui dépasse ma capacité de travail, et je me couche avec la conscience d’un écolier qui n’a pas révisé ses leçons.” Il y a ce sentiment d’inachevé. »

En 1872, un an après la publication de son article, Friedrich Miescher commença à enseigner à l’Université de Bâle. Ses étudiants le considéraient comme un scientifique dévoué à la tâche, presque à l’excès. À en croire Fritz Suter, l’un de ses étudiants, Friedrich Miescher aurait presque manqué sa propre cérémonie de mariage parce qu’il était affairé dans son laboratoire.

LE LONG CHEMINEMENT SCIENTIFIQUE QUI MENA À L’ADN

En 1889, vingt ans après la découverte initiale de Friedrich Miescher, son étudiant, Richard Altmann, inventa le terme « acide nucléique » pour décrire la nucléine. « Je pense que c’était une sorte de spoliation intellectuelle de la part de l’élève pour usurper le maître », explique Kersten Hall.

En inventant un autre nom pour ce qui était la même molécule d’ADN, Richard Altmann parvint à soutenir que la nucléine de Miescher n’était pas la même chose que l’acide nucléique dont lui parlait. Cela minimisa considérablement la découverte de Friedrich Miescher. « Et le nom d’Altmann resta », ainsi que le terme d’acide nucléique, ajoute Kersten Hall.

Un ouvrage à paraître sur Miescher, écrit par Kersten Hall et Ralf Dahm, prétend révéler que c’est le maître spolié, et non le célèbre physicien autrichien Erwin Schrödinger, qui fut le premier à suggérer comment les variations des traits biologiques pouvaient se manifester dans une molécule. « À ma connaissance, c’est la première fois que quiconque proposait cela. »

Quelques décennies plus tard, en 1953, James Watson et Francis Crick donnèrent une structure à la molécule d’ADN découverte par Friedrich Miescher, celle d’une double hélice, désormais emblématique, raconte Kersten Hall.

James Watson et Francis Crick produisirent des preuves plus tangibles de leur découverte que ne l’avait fait Friedrich Miescher. « La double hélice est, du moins il me semble, une structure d’une grande beauté esthétique, totalement indépendante de sa fonction, ajoute Ralf Dahm. Elle la rend tangible. »

L’HÉRITAGE DE FRIEDRICH MIESCHER

Friedrich Miescher mourut de tuberculose en 1895 à l’âge de cinquante et un ans. Et de nos jours encore, ses travaux demeurent rarement reconnus par la communauté scientifique.

Kersten Hall ajoute que Miescher se décrivait comme le Sisyphe du mythe grec, condamné à pousser éternellement un rocher jusqu’au sommet d’une colline.

Mais selon lui, il s’agit d’un aspect important de l’héritage du scientifique. « [La science], c’est comme faire rouler un rocher vers le sommet de la colline, à ceci près que c’est un sport d’équipe, explique-t-il. J’ai vraiment très envie qu’on s’éloigne de ces histoires de génies solitaires et d’éclairs de lucidité. »