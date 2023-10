Cancer du sein : pourrait-on empêcher la réplication des cellules cancéreuses ?

« Les cancers du sein et de l’ovaire ont une caractéristique commune : ils ne réparent pas l’ADN selon l’une des voies les plus fondamentales ». Pour ces deux cancers, ce défaut est relativement constant et récurrent, bien plus que pour tout autre cancer. Par exemple, un cancer du poumon trouve des origines multiples et bien plus diversifiées. Le fonctionnement des cellules d’une tumeur maligne au niveau du sein ou des ovaires est plus facile à cibler pour les chercheurs.