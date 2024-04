Certains êtres humains ont des superpouvoirs - et les scientifiques peuvent l'expliquer

Chez les individus lambdas, lorsque la teneur en oxygène diminue, le corps produit davantage de globules rouges pour assurer un meilleur apport en oxygène. Cela a pour effet d’épaissir le sang, ce qui peut entraîner le mal des montagnes, une condition potentiellement mortelle. Les Sherpas, en revanche, ont acquis diverses mutations génétiques qui leur permettent de maintenir de faibles niveaux de globules rouges, et qui permettent aux mitochondries de leurs cellules de mieux utiliser l’oxygène.

Simonson, qui étudie les performances des Tibétains à plus basse altitude, a constaté qu’ils conservaient leur avantage même au niveau de la mer ; un superpouvoir dont elle espère pouvoir tirer parti pour aider les personnes souffrant d’un manque chronique d’oxygène dans le sang en raison d’une maladie respiratoire ou cardiovasculaire.

Pour les plongeurs libres, aucun équipement de plongée n’est nécessaire pour sonder les profondeurs de l’eau : c’est le cas des Bajau des Philippines, de Malaisie et d’Indonésie, qui sont capables de rester sous l’eau pendant 13 minutes à des profondeurs allant jusqu’à 70 mètres.

Selon les scientifiques, les Bajau, comme les Sherpas, ont acquis un avantage génétique qui leur permet de mieux utiliser l’oxygène. Cependant, comme ils sont confrontés à une forme plus immédiate de privation d’oxygène, les Bajau ont développé un mécanisme plus rapide que les Sherpas. Au fil du temps, la sélection naturelle a favorisé l’augmentation de la taille de leur rate, cet organe qui contient les globules rouges oxygénés. En plongeant, leur rate se contracte et projette cette réserve dans la circulation sanguine.