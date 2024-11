Rêve lucide : la communication inter-rêve est devenue une réalité scientifique

Dans le cadre du rêve lucide, Michael Raduga, créateur de REMspace, a rendu possible cette communication inter-rêve. Le rêve lucide est ce temps de sommeil durant lequel nous rêvons tout en étant conscients de rêver. Il n’est possible que durant le sommeil paradoxal, la quatrième et dernière étape du sommeil, aussi appelé REM sleep pour Rapid Eye Movement, le mouvement rapide des yeux.