Vous pouvez apprendre à contrôler vos rêves

Si vous avez déjà eu l’impression d’être dans un film et de regarder ce film en même temps alors que vous étiez en train de rêver, vous avez probablement déjà fait un rêve lucide. Mais vous ne saviez peut-être pas que c’en était un, ni en quoi cela pouvait être bénéfique pour votre santé et pour votre bien-être.

Dit simplement, un rêve lucide est un rêve dans lequel la personne est consciente qu’elle est en train de rêver et peut soit exercer un certain contrôle sur ce rêve, soit observer passivement son déroulement tout en restant consciente qu’il ne s’agit pas de la réalité. Cela donne au rêveur l’opportunité d’influencer sa vie onirique – pourquoi pas en interrompant consciemment un fil nocturne pour en récrire l’issue, ce qui peut s’avérer particulièrement utile pour réduire la fréquence des cauchemars chez ceux qui en font, selon une étude publiée en 2023 dans la revue Encephale. La science a également montré que le fait de se mettre à rêver de manière lucide peut nous aider à réduire la sévérité de nos insomnies ainsi que les symptômes anxieux.

« Certaines personnes qui font des rêves lucides ne veulent pas modifier le rêve, elles veulent l’explorer et voir ce qu’il a à leur offrir », observe Antonio Zadra, professeur de psychologie à l’Université de Montréal et co-auteur de When Brains Dream. « C’est une façon de sonder votre propre esprit et de créer des occasions de coopérer avec différentes parties de votre psyché. »

Mais selon Benjamin Baird, spécialiste en neurosciences cognitives et professeur-chercheur à l’Université du Texas à Austin, le rêve lucide possède également une valeur de divertissement. « C’est comme si vous aviez votre propre forme de réalité virtuelle. »

HISTOIRE DES RÊVES LUCIDES

Si cela fait plusieurs siècles que l’on est conscients qu’il existe différents états de rêve, ce n’est qu’en 1913 que le psychiatre néerlandais Frederik Van Eeden a inventé le terme « rêve lucide » en s’appuyant sur sa propre expérience. Dans les années 1970 et 1980, des chercheurs, dont le psychophysiologiste de Stanford Stephen LaBerge, ont prouvé que le rêve lucide est un phénomène qui se produit lors de la phase de sommeil paradoxal, moment où l’on avait demandé aux rêveurs de l’expérience de bouger les yeux selon des schémas préconvenus dès lors qu’ils atteignaient un stade de lucidité dans leur rêve.

D’ailleurs, cela fait longtemps que les pratiquants du bouddhisme tibétain sont convaincus qu’il est possible de s’entraîner à être lucide en rêvant grâce à une pratique : le yoga du rêve.

« Tout yoga du rêve est rêve lucide », explique Michael Sheehy, spécialiste du bouddhisme tibétain et directeur des bourses d’étude au Centre des sciences contemplatives de l’Université de Virginie à Charlottesville. « La différence est qu’avec le yoga du rêve vous utilisez intentionnellement des techniques contemplatives pendant que vous êtes dans le rêve. Vous êtes conscient de ce que vous êtes en train de faire tandis que vous rêvez et vous faites des choses que vous ne pouvez pas faire d’ordinaire lorsque vous êtes en état d’éveil. »

Ces actions intentionnelles incluent le fait de faire apparaître des objets inhabituels dans votre rêve, de transformer l’environnement ou le lieu du rêve ou bien de changer un objet en un autre, explique-t-il.

Après le rêve, « vous êtes susceptible de vous trouver dans un état de flexibilité cognitive, de vous rendre compte de toute la facilité avec laquelle vous pouvez modifier vos pensées et votre état d’esprit ou la façon dont vous percevez les circonstances dans lesquelles vous évoluez. Et vous pouvez imaginer de nouvelles possibilités, perspectives et issues pour une même situation », indique Michael Sheehy.

L’ÉTENDUE DES BÉNÉFICES

Selon Ken Paller, neuroscientifique de l’Université Northwestern à Evanston, dans l’Illinois, les mécanismes neurobiologiques sous-jacents du rêve lucide sont encore mal compris. Toutefois, des recherches préliminaires suggèrent une plus grande activité dans le cortex préfrontal, qui régule des fonctions exécutives telles que la pensée et la résolution de problèmes mais aussi les émotions, et dans le cortex pariétal, qui joue un rôle dans le traitement et l’intégration des informations sensorielles ainsi que dans l’attention.

À l’aide d’électroencéphalogrammes (EEG), qui mesurent l’activité électrique du cerveau, les chercheurs ont montré que le rêve lucide « constitue un état de conscience hybride » avec des aspects de l’activité cérébrale qui sont caractéristiques à la fois de l’état d’éveil et du sommeil paradoxal.

Quant aux bénéfices potentiels du rêve lucide, ceux-ci varient, selon Benjamin Baird, du bienfait scientifique au bienfait personnel en passant par le bienfait thérapeutique.

« L’étude des rêves a toujours été très difficile, vous essayez de corréler des comptes rendus de rêve avec ce qui se passe d’un point de vue physiologique dans le cerveau », commente-t-il. Avec des techniques conçues pour induire des mouvements oculaires et des rêves lucides durant la phase de sommeil paradoxal, les chercheurs peuvent en substance borner le début et la fin d’un rêve lucide, « ce qui permet un alignement précis des comptes rendus subjectifs et des relevés de physiologie cérébrale, [ce qui] était autrefois impossible », explique-t-il.

À un niveau personnel, les rêves lucides peuvent améliorer la créativité et contribuer au bien-être des individus en les aidant à apprendre sur eux-mêmes des choses qu’ils n’auraient pas connues autrement. « Ils peuvent apprendre des compétences, trouver des solutions à des problèmes et se transformer spirituellement », indique Ken Paller.

Christopher Mazurek a pour la première fois entendu parler des rêves lucides quand il était au lycée et a essayé d’en faire pendant un an et demi en s’aidant d’un livre qu’il avait lu. Ce n’est que lorsqu’il s’est porté volontaire dans le laboratoire de Ken Paller, en 2018, alors qu’il était étudiant à Northwestern, qu’il a fait son premier rêve lucide. Le laboratoire utilise la technique de la réactivation de mémoire ciblée (RMC) qui consiste à utiliser des sons spécifiques pour provoquer un rêve lucide pendant que la personne est endormie.