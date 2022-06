Cet homme se laisse mordre par des serpents au nom de la science

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) estime que 5,4 millions de personnes sont mordues par des serpents chaque année, et que jusqu’à 2,7 millions d’entre elles sont envenimées. Entre 81 000 et 138 000 personnes succombent à ces morsures, et jusqu’à 400 000 personnes sont amputées d’un membre ou souffrent d’autres handicaps permanents. Les régions tropicales et subtropicales d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine sont les plus touchées. Les travailleurs agricoles, mais aussi les jeunes enfants en raison de leur masse corporelle plus faible, sont les plus exposés au risque de décès. Le manque de chaussures rend les travailleurs ruraux pauvres particulièrement vulnérables.

Et il est possible que de nombreuses autres victimes ne soient pas signalées. Selon l’Organisation africaine de la santé, cela s’explique par le fait que « les victimes se font soigner par des sources non médicales ou n’ont pas accès aux soins de santé. »

LE DANGER POUR LES HUMAINS

Environ 600 espèces de serpents venimeux rampent actuellement sur notre planète, mais seuls une dizaine de groupes d’espèces sont responsables de la plupart des décès et des handicaps dus aux morsures de serpents chez les êtres humains. Comme l’avertit l’OMS, certains se trouvent à proximité des agriculteurs qui n’ont pas de chaussures adéquates à leur disposition. D’autres sont plus agressives, ou délivrent leur venin plus efficacement, ou en quantités suffisamment importantes pour tuer des humains.

Si l’on tient compte de ces facteurs, statistiquement, les serpents les plus mortels sont le mamba noir, le taïpan côtier, le cobra indien, le bongare indien, la vipère de Russell et l’échide carénée. Cette dernière, dont le nom scientifique est Echis carinatus, vit au Moyen-Orient et en Asie centrale, notamment dans le sous-continent indien, et est considérée par de nombreux herpétologistes comme la plus grande tueuse d’êtres humains. Relativement petite, ne dépassant généralement pas les 60 centimètres, elle est discrète mais extrêmement agressive. Elle se tient en forme de spirale, et place sa tête au centre, de sorte que lorsqu’elle frappe, elle s’élance comme un ressort.

Une étude universitaire menée en 2020 a révélé que, rien qu’en Inde, 58 000 personnes meurent chaque année de morsures de serpent et, dans la plupart des cas, l’échide carénée est la coupable.

Un herpétologiste britannique connaît bien cette créature mortelle : le professeur Nicholas Casewell, directeur du Centre de recherche et d’intervention sur les morsures de serpent de la Liverpool School of Tropical Medicine, au Royaume-Uni. Créé au début des années 1980, le centre abrite aujourd’hui 200 serpents venimeux d’une cinquantaine d’espèces différentes et constitue le plus grand herpétarium du pays.