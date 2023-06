Cette découverte pourrait faire avancer la recherche sur les tumeurs cérébrales

C'est l’étude de Hayakawa et Lo, parue en 2016, qui a poussé Lathia à chercher à savoir si les astrocytes cancéreux pouvaient ou non provoquer le transfert de mitochondries à partir de cellules saines, comme le font les neurones endommagés après un accident vasculaire cérébral. « En cas d’accident vasculaire cérébral, les neurones se meurent, et les astrocytes envoient des mitochondries pour tenter de les réanimer », explique Lathia.

Si, physiquement, il était possible que ce transfert de mitochondries se fasse également vers une tumeur cérébrale, il était difficile de déterminer les implications d’un tel phénomène, c’est pourquoi Lathia et Miletic ont décidé de s’associer. « Nos deux laboratoires indépendants obtenaient des résultats similaires », explique Miletic. « Nous avons donc décidé de nous réunir et de rassembler nos données dans un seul article. »

Pour suivre le transfert des mitochondries à travers les cellules, l’équipe de Lathia et Miletic a incorporé des mitochondries saines marquées avec une protéine s’illuminant en rouge sous une lumière fluorescente, dans des souris. Ils ont ensuite injecté à ces mêmes souris des cellules tumorales cérébrales conçues pour briller en vert. « C’était notre meilleure chance de démontrer qu’il y avait bien un transfert », commente Lathia.

Grâce à cette expérience, les scientifiques ont constaté que les cellules tumorales s’emparaient des mitochondries saines, ce qui a fourni la preuve la plus solide à ce jour indiquant que les mitochondries transférées provenaient bien de cellules saines.

LES CAUSES DU TRANSFERT

Pour identifier le processus permettant aux mitochondries de se déplacer d’une cellule à l’autre, l’équipe de Lathia et Miletic a cultivé des cellules humaines de glioblastome (marquées avec des protéines fluorescentes vertes) dans des boîtes de Petri avec des cellules saines contenant des mitochondries (marquées en rouge fluorescent). Au microscope, ils ont observé les mitochondries passer directement des cellules saines aux cellules cancéreuses du cerveau par l’intermédiaire de microtubes reliés les uns aux autres.

Les scientifiques ont constaté qu’entre 10 et 20 % des cellules tumorales humaines présentes dans la boîte de culture recevaient des mitochondries de la part des astrocytes. En volant ces mitochondries saines aux astrocytes, les cellules tumorales peuvent consommer davantage d’oxygène et, ainsi, se développer plus rapidement. Chez les souris, l’étude montre que les cellules de glioblastome qui comportaient de nombreuses mitochondries volées aux astrocytes proliféraient de manière plus agressive que celles qui ne portaient que leurs propres mitochondries, et étaient également plus aptes à former des tumeurs.

« Mon doctorant n’arrivait pas à croire aux premiers résultats ; il a dû répéter l’expérience plusieurs fois », confie Miletic.

Les scientifiques ont montré que, pour que le transfert de mitochondries ait lieu, les cellules devaient se toucher entre elles et qu’une protéine appelée GAP43 devait être présente afin de former les microtubes reliant les astrocytes et les cellules de glioblastome. « Les cellules tumorales doivent être connectées aux astrocytes par l’intermédiaire de ces microtubes », explique Miletic.

Bien que la nouvelle étude établisse fermement que cette protéine GAP43 a un rôle essentiel dans la formation de microtubes, la raison pour laquelle un tel transfert est déclenché en premier lieu demeure un mystère. « On ne sait pas non plus combien de mitochondries doivent pénétrer dans la cellule tumorale pour avoir un réel impact », reprend Welch.