Comment la vie est-elle apparue sur notre planète ?

La Terre s’est formée il y a environ 4,6 milliards d’années, et pendant plusieurs centaines de millions d’années, aucune forme de vie ne s’y est développée, probablement en raison de la chaleur extrême et de la chute régulière de comètes et d’astéroïdes à sa surface. Environ un milliard d’années plus tard, cependant, tout avait changé : la vie existait et laissait des traces de sa présence sous la forme de tapis microbiens fossilisés.

Voici trois des nombreuses théories qui ont tenté d’expliquer comment, en l’espace d’un demi-milliard d’années environ, la vie est apparue sur notre planète.

1. LA FOUDRE À L’ORIGINE DE LA VIE

À l’époque de l’apparition de la vie sur Terre, les conditions atmosphériques étaient très différentes de celles que nous connaissons aujourd’hui, note Jim Cleaves, directeur du département de chimie de l’Université Howard et co-auteur de l’ouvrage A Brief History of Creation: Science and the Search for the Origin of Life.

Selon Cleaves, c’est Harold Urey, prix Nobel de chimie, qui a découvert dans les années 1950 que la plupart des atmosphères du système solaire sont principalement composées d’azote et de méthane. Le chimiste en a déduit que la Terre primitive devait elle aussi disposer de ce type d’atmosphère, et que cette dernière n’était devenue riche en oxygène que plus tard, grâce à la présence des différentes formes de vie. En outre, selon Urey, cette atmosphère primitive « était peut-être très efficace pour former des composés organiques, qui pourraient constituer le précurseur de la vie », explique Cleaves.

Urey a donc chargé son étudiant Stanley Miller de mettre au point une expérience afin de tester cette théorie. Connue sous le nom d’expérience de Miller-Urey, cette dernière consistait à reproduire les conditions atmosphériques qui régnaient à l’époque de l’apparition de la vie sur Terre en combinant, dans un système fermé, de l’eau chauffée à des molécules d’hydrogène, de méthane et d’ammoniac. Ces molécules étaient ensuite soumises à des décharges électriques destinées à reproduire les effets de la foudre, puis refroidies pour permettre au mélange de se condenser et de retomber dans l’eau, comme de la pluie.

Les résultats ont été stupéfiants. En l’espace d’une semaine, l’eau de cet « océan » expérimental était devenue rougeâtre, les molécules ayant réagi entre elles et entraîné la création d’acides aminés, qui sont les éléments constitutifs de la vie.

Des recherches ultérieures ont montré que, en réalité, l’atmosphère primitive de notre planète était quelque peu différente de celle de l’expérience créée par Miller, et que ses principaux composants étaient l’azote et le dioxyde de carbone, mais aussi l’hydrogène et le méthane en plus petites quantités.

Les principes défendus par Miller demeurent néanmoins largement valables : la foudre, combinée aux impacts d’astéroïdes et aux rayons ultraviolets du Soleil, aurait entraîné la création du cyanure d’hydrogène qui, en réagissant avec le fer apporté par l’eau de la croûte terrestre, aurait à son tour permis la formation de substances chimiques telles que les sucres. En se combinant, ces substances pourraient avoir créé des brins d’acide ribonucléique, ou ARN, un composant clé de la vie destiné à stocker des informations génétiques ; par la suite, les molécules d’ARN auraient commencé à se répliquer, permettant ainsi à la vie de se développer.

Comment ces molécules d’ARN se sont-elles transformées en structures cellulaires complexes entourées de membranes protectrices ?